"Sin Cristina, al peronismo lo veo perdiendo en el 2019"

Hay en su ADN dos rasgos inconfundibles de su personalidad, su pasión riverplatense y su militancia en el peronismo, no de ahora sino de siempre. Y un costado también de su historia familiar no tan conocida pero que lo hace un hijo más de esa clase media argentina que supo de un Estado de bienestar más justo y de un sector emprendedor que salió adelante a fuerza de superar tropiezos. "Mi viejo como muchos inmigrantes españoles e italianos venían de la industria del aceite, a fines de los 60 se establecieron en San Martín y según cuenta la leyenda familiar sufrieron un ataque de dumping de una importante empresa corporativa, que puso el precio más barato y reventó a todos los aceiteros". Lo que les dejó de enseñanza aquel golpe es que una crisis aguda a una pyme la obliga a bajar sus persianas y le pega un mazazo a la cultura del trabajo. Los Copani se reinventaron pronto en el sector alimenticio, pero el segundo de los cuatro hermanos en el tránsito de su adolescencia decidió rumbear para el lado de la música. Así y apadrinado por un animador como Juan Alberto Badía, el cantautor Ignacio Copani comenzó su carrera artística que hoy llega a una treintena de discos, recitales por todo el interior del país e incluido su espectáculo Nos trovamos todo, en el espacio Caras y Caretas, y reconocimientos como el de Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura porteña en 2011 y Visitante Ilustre de Montevideo, en 2014.

¿Cómo salió la familia después de esa experiencia comercial?

-A mi viejo solo le quedaba su cartera de clientes y se apoyó en ellos para salir adelante. Un día se apareció en mi casa con una bolsa gigante de rosquitas y bolsitas más pequeñas con decenas de ganchitos de aluminio. Con mi hermana mayor empezamos a poner seis rosquitas por bolsita y mi vieja se encargaba de atarlas, así armábamos la línea de montaje sobre la mesa del comedor. Mi viejo se encargaba de venderlas y luego empezó a traer latones cada vez más grandes hasta que armó una especie de depósito en el garaje. Con unos ahorros que le quedaban compró una furgonetita y empezó la distribución más grande. Después vinieron las máquinas y de las rosquitas pasamos a las vainillas y las pepas. Ahora esa pyme familiar desde que falleció mi papá la maneja mi hermano menor, tiene planta propia y se abrió a la producción de los chocolates.

¿Te sirvió vivir eso en tu carrera artística?

-Si bien no fui el hermano que continuó la veta emprendedora de mi viejo, sí aprendí y respiré de ese orgullo de un pequeño empresario cuando acierta un producto y puede con ello alimentar bocas de distribución y dar un sustento a muchas familias. En una pyme uno tiene que conocer toda la cadena del negocio y yo además de ser un cantautor, pasé por todos los perfiles de mi laburo: cargué los bafles, los equipos, aprendí a manejar una consola de luz y sonido, y vendí los discos en mis recitales.

¿Tu origen peronista imaginó alguna vez un gobierno con CEOS?

-Esta experiencia de los CEOs en la gestión de un Estado es incompatible con la función pública, porque su formación en una gran empresa lo entrena para sobrevivir en un canibalismo de ejecutivos capacitados para optimizar las ganancias, incluyendo para eso el uso de herramientas como la captación de los mejores hombres de la competencia. Y en el mejor de los casos para el éxito de una gestión empresarial de alto nivel, esa experiencia debe templar un carácter preparado para un escenario completamente distinto, y algunos con cierta ingenuidad podemos decir que son tan dogmáticos que manejan muy bien su cuadrícula de Excel pero les falta la columna de impacto social. No es que un mundo sea de los buenos y otro de los malos, pero esas columnas están inyectadas de una manera distinta de ver la vida.

¿Te preocupa que la ex presidenta puede quedar detenida?

-Me angustia pensar que además de todas las presiones y hasta te diría de las jugadas antideportivas en el terreno de la justicia y la política, se le quiera privar de su libertad, igual que a Lula, el hombre que ha sacado de la pobreza a tanta gente en Brasil. Si en nuestro caso algún juez imparcial pudiera comprobar que la política se banca con guita negra, yo pongo las manos en el fuego por Cristina. Que se demuestre que la política es un sistema corrupto que tenemos mucho para revisar, de la Europa occidental que alguna vez supo ser inspiradora del mayo francés a la España libertaria y anarquista con sus gobiernos neoliberales más recientes de tanto tapar la exclusión social han hipotecado el futuro de las nuevas generaciones.

¿Imaginás un peronismo sin Cristina Kirchner?

-Alguna vez habrá un peronismo sin Cristina, pero en este momento sin ella lo veo perdiendo. Creo que en 2019 hay que tomar una decisión importante porque no se está frente a un simple adversario político local como Cambiemos, acá se está configurando un monstruo de mil cabezas que tiene que ver con el imperio y nuestra soberanía, el oligopolio de los medios y nuestra manera de comunicarnos. Hay un plan económico detrás que va a tener más argentinos de clase media caídos del mapa y si no le ponemos un freno a un período más, después y como decíamos en el barrio, pelito para la vieja.

Los amigos del Don Bosco

Ignacio Copani pasó su infancia en Ramos Mejía y estudió en el Colegio Don Bosco, donde el Papa Francisco hizo el Aspirantado. Su paso por allí fue durante el golpe militar y no recuerda que haya tenido curas con ideas especialmente "fachas", todo lo contrario, sus canjes con el cura Pepe Astorga consistían en sacarlo de las clases de Física y Química para ensayar, y él le cumplía con su asistencia a la misa de los domingos. "Y no te creas que tocábamos siempre canciones sacras, también hacíamos temas de Bob Dylan y Creedence", confiesa. Y guarda un particular afecto por sus compañeros de clase: "Tengo un grupo de whatsapp donde somos cuatro peronistas y un contra y otro donde somos cinco contra 25, ahí estamos en minoría. Una vez le dije a uno si había estado enfermo en alguna clase donde dieron racismo, intolerancia, porque cierta conversación se había vuelto virulenta. Pero no fue más que eso, viste que con los amigos de la infancia uno se perdona muchas cosas".