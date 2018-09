Detectan descontento social sin capitalizar

"Si el Gobierno supera estas tres semanas, tenemos un plan positivo y favorable que calma a los mercados, señales más claras de un presupuesto aprobado y un peronismo que muestra colaboración, empezamos la siguiente etapa", dijo Alejandro Catterger, director de Poliarquía.

"Pero luego viene el aumento del combustible, el aumento de la pobreza, la protesta social. Mucha tensión social y una calma tensa, con la que el gobierno va a tener que lidiar", agregó durante su exposición en la en la 39 convención anual del IAEF, en Mendoza.

Recordó que el gobierno de Mauricio Macri mantiene el apoyo internacional. "Lo que nos va a costar encontrar el camino es en la cuestión política", remarcó

Para Mariel Fornoni, directora de M&F, la gente está decepcionada, pero ningún dirigente político capitaliza ese descontento.

Según sus datos, la aprobación de la gestión de Mauricio Macri es del 31,2% a nivel nacional y la desaprobación es del 62,5%. "El eje está en la economía nacional y en la confianza en el gobierno nacional porque los gobiernos provinciales no están tan castigados".

En tanto, la imagen de María Eugenia Vidal tiene un 45,3% de aprobación y un 49,5% de desaprobación. "Tuvo una caída fuerte, pero en mejor circunstancia".

Hubo un quiebre hace cuatro meses de las expectativas. "Hoy la gente cree que las cosas no están bien y no tiene claro que vayan a estar bien", dijo Fornoni. "Estamos en medio de la tormenta, pero no vemos el rumbo", describió. "No lo ven en el gobierno ni en la oposición", explicó.

Hoy los problemas económicos son el 50% de las principales problemáticas, que bajó desde el 60% debido al escándalo de los cuadernos de la corrupción.

"Es el contexto más incierto del gobierno de Macri por cuestiones locales. La verdad es que el gobierno debería trabajar en la estabilización de la confianza. Parte del camino de transición a un año de las Paso es volver a recrear esa mística y de generar esa expectativa y confianza que es lo que se perdió en los últimos meses", concluyó Fornoni.