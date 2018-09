Moreno: "Los que van a coimear te abren una valija llena de plata, a todos nos pasó"

"Vivo en mi misma casa y no tengo causas por corrupción", dijo Moreno

Si bien dejó en claro que no le gusta el mote, el "polémico" Guillermo Moreno visitó ayer El Cronista en su rol ya asumido de precandidato presidencial del Justicialismo, sumándose a un pelotón cada vez más grande. El ex secretario de Comercio afirmó que junto a técnicos radicales y liberales está trabajando en un "gobierno de transición"; en otras palabras, le pide a Mauricio Macri que deje el poder antes de diciembre de 2019. Y, en medio de la investigación por los llamados "Cuadernos K", admitió que durante su gestión empresarios le llevaron "valijas llenas de plata".

- ¿Cómo ve la economía argentina?

- Este experimento económico está terminado. Fue todo ensayo y error, éstos (por el Gobierno de Cambiemos) experimentaron con el pueblo. Hay que encontrar un desenlace incruento, sino lamentablemente la realidad se va a imponer. Casualmente ayer (por el miércoles) nos juntamos técnicos del radicalismo, del liberalismo y del peronismo; y coincidimos en que estirar ésto implicaría que el próximo gobierno que surja va a perder 6 meses o un año en resolver las inconsistencias que éstos nos están dejando. Entonces nos pusimos de acuerdo para que haya un gobierno de transición.

-¿Propone algo como fue la fallida presidencia de Adolfo Rodríguez Saá?

- Hay tres maneras de lograr una salida institucional. Una, que (Mauricio) Macri se mire al espejo. Pero los chicos ricos no se miran al espejo, cuando las cosas no les salen nunca es culpa de ellos, culpan a la realidad. La otra es la Justicia. (El juez Claudio) Bonadio dijo que la investigación (de los "Cuadernos K") va de 2003 a 2015 y aparentemente un ex funcionario (por Claudio Uberti) dijo que recaudó en los corredores viales. La autopista más importante es la Panamericana, que la administraba Macri. Debe llamar a indagatoria al Presidente y ahí corren los mecanismos institucionales. La otra es más sencilla y políticamente correcta: que los radicales digan "hasta acá llegamos". Lo que hizo (Raúl) Alfonsín cuando lo llamó a (Fernando) De la Rúa, lo que contó (Elisa) Carrió fue así. Entonces se acuerda un programa de economía de contingencia, se llama una Asamblea Legislativa que elija a un diputado o senador.

- ¿Pedir una "transición" no es destituyente?

- No si están los radicales. ¿Cuando lo sacaron al presidente peruano (por Pedro Pablo Kuczynski) por cometero fue destituyente?

-El Gobierno habla de saqueos organizados...

- A Patricia (Bullrich) la conozco de la vieja época. Sabe que no es así. Siempre hay vivos, pero no se puede organizar algo así. Hay que buscar un final que sea incruento, constitucional, con el Congreso.

-¿El "final cruento" del que habla es como el 2001?

- Muchísimo más grave. Han generado los desequilibrios macroeconómicos del Gobierno de Alfonsín y los externos que colapsaron el de De la Rúa. La suma de dos crisis da una super crisis. Hay que evitar la hipercrisis.

- ¿Y se mantendría el acuerdo con el FMI?

- ¿Si no qué vas a hacer? En el gobierno que yo integré firmamos un acuerdo con el Fondo, lo firmó (Néstor) Kirchner, y después pagamos todo. Pero nunca rompimos el carnet, no nos fuimos del Fondo. Nosotros nos equivocamos en decir que este era un gobierno de CEOs. Un CEO de una empresa, si no puede pagar la quincena, no duerme. Este es un gobierno de gerentes de Relaciones Institucionales, los que van a cometear a los funcionarios y que nunca trabajan.

-¿Cómo...?

- Son los que van a coimear. Empiezan diciéndote: "Pensá en tu futuro y de qué vas a vivir después". Te abren una valija y está llena de plata.

-¿Le pasó?

- A todos. No tengas dudas. Lo que pasa es que no termina de instruirse un hecho delictivo porque es una conversación y una valija se te puede abrir de accidente (sic). Los muchachos son bravos.

-¿Cree, como dicen los cuadernos de (Oscar) Centeno, que el dinero terminaba en Olivos?

- No tiene importancia. La metodología de Bonadio es la misma que usé en la Secretaria de Comercio, que es el dilema del prisionero: no se busca la verdad, se busca al culpable. Yo detectaba que aumentaba un precio y el primero que me llamaba era inocente. La verdad se va a saber cuando se conozca la sentencia. Suponiendo que alguno de los nuestros sea pecador, apelo a la parábola del hijo pródigo: le voy a pedir que pida humildemente perdón, si lo pide lo voy a perdonar.

- ¿Entonces vio valijas?

- No tengas dudas. ¿Te pensás que Franco Macri se ganó 10 pesos en buena ley en su vida? Te la traen: Siempre sugieren. Pero lo de las valijas y la corrupción no es sólo en la Argentina, fijate lo que pasa entre las empresas norteamericanas y las europeas. Ahora yo vivo en mi misma casa, duermo de noche y no tengo causas de corrupción.