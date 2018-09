US Open: ante Nadal, Del Potro va por la final y un premio histórico

Juan Martín Del Potro juega hoy desde las 17 con transmisión de ESPN un partido trascendental. Se trata nada menos que de una de las semifinales del último Gran Slam del año, el Abierto de Estados Unidos, frente al español Rafael Nadal, quien ya lo dejó afuera del torneo el año pasado en la misma instancia.

Además de lo que significaría un triunfo en lo deportivo frente al número uno del mundo, el tandilense tiene también, en caso de terminar coronándose, la posibilidad de ingresar u$s 4 millones, lo que lo convertiría en uno de los 10 tenistas que más plata ingresó en concepto de premios a lo largo de la historia.

"Delpo" cuenta en su haber desde que se inició en el profesionalismo con u$s 22,5 millones, de los cuales u$s 3,6 millones generó este año. Se encuentra en el puesto 13 de los más millonarios del circuito en una lista que encabezan Roger Federer (u$s 117,5 millones); Novak Djokovic (u$s 115 millones); Rafael Nadal (u$s 102 millones); Andy Murray (u$s 60,9 millones) y Pete Sampras (u$s 43 millones), según informa la misma ATP.

De esta forma, en caso de quedarse con el título, llegaría hasta los u$s 26,5 millones ubicándose décimo, arriba de Boris Becker (u$s 25 millones); Marin Cilic (u$s 24,5 millones) y Yevgeny Kafelnikov (u$s 23,8 millones), y en el mundo de los "terrenales" detrás de Stan Wawrinka (u$s 31,3 millones); David Ferrer (u$s 31,2 millones); Andre Agassi (u$s 31,1 millones); y Tomas Berdych (u$s 28,9 millones).

El resto de los tenistas argentinos se encuentran bastante lejos y los más cercanos ya están retirados: David Nalbandian en el puesto 55 con u$s 11 millones; Gastón Gaudio (124) con u$s 6 millones; Juan Mónaco (90) con u$s 8 millones, y Guillermo Coria (128) con u$s 5,9 millones.

De todas formas, sólo por jugar este encuentro Del Potro se quedará con u$s 925.000, en tanto que de perder la ocasional definición del certamen se haría acreedor de u$s 1.850.000.

En este sentido, vale la pena recordar que el US Open está repartiendo en su edición número 50 un récord de u$s 53 millones. Se trata de un incremento del 5% en la cifra a repartir entre los participantes, convirtiéndose en el certámen más "generoso" del mundo. En la edición 2017 repartió u$s 50 millones.

La otra semifinal entre el serbio Novak Djokovic y el japonés Kei Nishikori se jugará al finalizar Del Potro/Nadal.

En cuanto al ranking y las posibilidades de alcanzar el segundo lugar de Roger Federer, Del Potro tendrá que campeonar para llegar a los 6780 (ya tiene asegurados 5500 y sumará 5980 si avanza a la final) y así quedar a solo 120 puntos. El suizo llegó a 6900 puntos y no perderá su lugar, de la misma forma que Nadal permanecerá primero.

Por otra parte, el argentino tampoco bajará del 3° puesto ya que Alexander Zverev (4° con 4890) no lo puede alcanzar, pero sí podrá hacerlo Djokovic (6° con 4445) si llega a una instancia mayor que "La Torre".