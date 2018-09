Renovables: el Gobierno presentó la ronda 3 del programa Renovar

El Gobierno presentó hoy ronda 3 del programa Renovar, que decidió llamar MiniRen, a través de la cual busca adjudicar proyectos de hasta 10 MW para producir electricidad a partir de energías renovables y que, a diferencia de las ediciones anteriores, se conectarán a la red de media tensión.

El anuncio fue realizado por el subsecretario de Energías Renovables, Sebastián Kind, en el congreso Argentina Wind Power 2018. El funcionario nacional aseguró que esto permitirá "sumar capital de actores no tradicionales al desarrollo de proyectos renovables" y "utilizar las capacidades disponibles de media tensión fomentando el desarrollo regional".

Proyectos más chicos en todas las regiones del país

El programa RenovAr MiniRen ofrecerá 400 MW de potencia en todo el país, para ser conectados en redes de media tensión de 13,2 kV, 33 kV y 66 kV. La potencia máxima permitida por proyecto será de 10 MW, mientras que la mínima de 0,5 MW. No deberán ser ampliaciones de centrales existentes.

De total licitado, 350 MW serán para proyectos de eólica y solar fotovoltaica, que a su vez también serán distribuidos por cupos en relación a las provincias (20 MW, salvo en Buenos Aires que tendrá 60 MW) y por regiones. Los restantes 50 MW serán distribuidos entre Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos (10 MW), Biomasa (25 MW), Biogás (10 MW) y Biogás de Relleno Sanitario (5 MW).

Fuente: Subsecretaría de Energías Renovables - Ministerio de Hacienda de la Nación

Contrato con CAMMESA pero con aval de distribuidoras y entes reguladores

La particularidad de esta edición de RenovAr es, además de abrirse a jugadores más chicos que los que invirtieron en las rondas 1, 1.5 y 2 del programa, es que los proyectos se conectarán a las redes de media tensión, ya que las redes de alta tensión están en el límite operativo. Frente a esta situación, explicó Kind, hay dos opciones: expandir las redes de transporte (el proyecto es que se realice a través de los PPP) o restringir la oferta, que es lo que deberán hacer hasta tanto se concrete la ampliación de las redes de alta tensión.

"Queremos ser expansivos. Queremos expandir el sistema de transporte, pero mientras tanto eso no suceda debemos ser restrictivos para no colapsar y para que los proyectos no carguen a tarifa el riesgo por no poder tener certeza del despacho", explicó el funcionario nacional.

Para poder presentar proyectos, los inversores deberán contar con el aval de la distribuidora local y también del ente regulador, aunque el contrato de abastecimiento de energía eléctrica (PPA) se firmará directamente con CAMMESA. También podrán utilizarse las garantías de FODER. Además, detalló Kind, se permitirá que los proyectos sean presentados por uniones transitorias o por fideicomisos.

El cronograma de la Ronda 3 comenzará en octubre con la publicación de los pliegos, y continuará a partir de marzo 2019 con el período de presentación de ofertas, el proceso de calificación, adjudicación y firma de contratos que finalizará en julio del año próximo.

Diversificación de la matriz y beneficio para las economías regionales

Marcelo Álvarez, presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), calificó al anuncio como positivo. "La licitación de parques más pequeños segmentados por áreas es algo que desde la Cámara impulsamos desde hace años. Estamos contentos con el nuevo anuncio", aseguró en diálogo con El Cronista.

"El Gobierno no lo hace tanto por convencimiento sino porque no tiene capacidad de despacho en redes de mayor tensión. Pero con independencia del motivo, esta iniciativa impacta más en las economías regionales y genera trabajo pymes, además de ser una inversión que se queda en cada región", detalló Álvarez.

Según un estudio de la consultora alemana Eclareon, la matriz de producción de energías limpias en la Argentina había favorecido el ingreso de grandes jugadores, debido a que los precios de las rondas 1, 1.5 y 2 eran de los más baratos a nivel mundial.

Con la decisión de abrir una ronda específicamente para conectar los proyectos en media tensión y sumado a la ley de producción distribuida (que permite a usuarios residenciales a producir su propia electricidad y vender el excedente a la red eléctrica), la matriz energética comenzará a incorporar jugadores más pequeños.