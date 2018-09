Aire fresco: ADRs suben hasta 11% y los bonos en dólares se recuperan

Otra jornada de alivio para los activos argentinos. Tras la paliza de los días anteriores, la mayoría de las acciones locales que operan en Wall Street operan con subas, que en algunos casos alcanzan el 14%. En tanto, los bonos en dólares avanzan 1,5% en promedio y el riesgo país cae 14 unidades a 730 puntos básicos.

"Aunque locales no aún no creen, afuera pagan y pagan. Parece que esa reunión con el Tesoro americano previa a reunirse con el FMI, definió todo el juego. Todos los gestos indican que Estados Unidos hará lo que sea necesario para que no tengamos una crisis financiera más grande", explicó Mauro Mazza, analista de Bullmarket Brokers. "Lo que vemos ahora es todo volumen de fondos desde el exterior. Hay evidentemente jugadores de fondos emergentes en la plaza, están apurando el armado de cartera", añadió.

Desde el punto de vista del equity las alzas están lideradas por el ADR del Grupo Financiero Galicia, que suben 14,4% y acumulan una recuperación de 9,3% en lo que va del mes, que no alcanza para borrar el rojo acumulado de 62,5% de este año. Las siguen de cerca los papeles de Central Puerto, con una ganancia de 13,6% después del mediodía. Por su parte, el ADR de Transportadora de Gas del Sur trepa 11%. Sólo dos activos locales se mueven en rojo en Nueva York: los de Tenaris, que caen 2% y los de Mercado Libre, con una baja de 1,8%.

A principio de la rueda, el volumen operado había sido notablemente superior a los que se vieron en los últimos dos días de la semana pasada, cuando primero el jueves hubo un desplome que llegó al 15% y luego el viernes una recuperación. "La plaza estaba muy tomadora. Hubo un arranque muy fuerte a la mañana y después del mediodía el volumen bajó un poco en línea con el promedio habitual, aunque los precios se mantienen", explicó Juan José Vazquez, de Cohen SA. "Hay algo que me lleva a ser un poco más optimista: la percepción de los inversores es que la principal causa de la crisis reciente son los problemas de déficit de argentina, creo que el Gobierno dio las señales correctas en este sentido para solucionar el problema de confianza y lograr revertir la tendencia bajista. Y hoy lo vemos en la tranquilidad del tipo de cambio", añadió.

En tanto, en el segmento de renta fija, el feeling continúa siendo de cautela. "La recuperación de hoy está asociada a la baja del tipo de cambio, pero vemos que todavía hay que esperar varios días para comprobar si efectivamente hubo un cambio de tendencia", dijo Tigris Martirosjan, Partner del Segmento Individuos de Puente. "Nuestra percepción es que todavía hay que mantenerse en posiciones cortas en la Argentina: bonos soberanos de corto plazo, letes en dólares. Hoy el Bonar 2024 todavía se mantiene debajo de los u$s 100. No vemos que, por ahora, Argentina se escape de la tendencia de los mercados emergentes", añadió.

Con todo, la expectativa es que en los próximos días continúen las definiciones y que puedan dar paso a un periodo de calma. ""El mercado está interpretando que va a haber un presupuesto consensuado y en línea con el ajuste que se está planteando, que el acuerdo con el Fondo (FMI) se va a modificar, se van a alcanzar los objetivos que está planteando el Gobierno", dijo Sebastián Arena, director de la correduría BAVSA.