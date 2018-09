FMI: "Los estudios continúan, los equipos están en Washington"

El vocero del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gerry Rice, se refirió al programa de ajuste del Gobierno argentino, al afirmar que es "el propio país el que ha manifestado su voluntad de concretar un plan económico supervisado por el Fondo".

Al ser consultado por un periodista sobre si al FMI le preocupa la viabilidad social del programa argentino, Rice dijo que las más interesadas en contener el tema social son las autoridades de Argentina, deslindando responsabilidades del Fondo.

Rice aseguró que este stand by de u$s 50.000 millones, en curso con la Argentina, no tiene un contexto que préstamos de este tipo brindados en el pasado. "No se puede presuponer nada; tampoco el Fondo es el mismo que en el pasado", aseveró.

La Argentina tiene todo el apoyo del Fondo , reiteró ayer Rice, en su encuentro habitual con periodistas acreditados de todo el mundo, parafraseando a Christine Lagarde, directora ejecutiva del FMI.

Rice recordó que anteayer Lagarde se reunió con el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, para hablar sobre "como el Fondo puede ayudar a Argentina, dada la volatilidad de los mercados y el contexto económico adverso".

"Lagarde declaró que los diálogos están avanzados y continúan a nivel técnico, para poder presentar una propuesta al Board del FMI en el contexto del stand-by de u$s 50.000 millones ya aprobado", dijo Rice, y añadió que en ese marco, las autoridades argentinas pidieron a fines de agosto que se aceleran los desembolsos", lo Lagarde aceptó poner en estudio.

"Los estudios continúan, los equipos están en Washington y los diálogos están en una fase muy activa, por lo que no puedo dar fechas específicas para un cronograma del FMI para Argentina", resaltó, al tiempo que declinó dar ningún otro tipo de detalle sobre el acuerdo.