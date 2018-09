Broda: "Hay que tratar de ver cómo se llega a elecciones"

El economista Miguel Ángel Broda sostuvo hoy que "estamos en una emergencia, tratando de enderezar un barco que tiene muchos agujeros y tiene que llegar a las elecciones".

"Estamos en una emergencia, una emergencia social. Acá hay que tratar de ver cómo se llega a las elecciones y competir para ver quién es más hábil para salir de esta decadencia”, evaluó esta mañana en diálogo con radio Mitre.

Para el economista, Argentina necesita "un programa en serio" para salir de la decadencia.“Hay que hacer un programa serio, que puede ser con características del Austral, de la convertibilidad, de la dolarización, del programa de estabilidad de Israel en el 85, como quieran. Hay que mezclar elementos ortodoxos y heterodoxos. Se puede”, añadió el economista.

Consultado sobre el valor del tipo de cambio, dijo que $ 38 es "un dólar en términos reales muy alto".

“Me gusta este tipo de cambio siempre que se mantenga en términos reales. El problema es de flujo. La demanda de dólares para turismo y para atesorar y pagar importaciones excede la única oferta de dólares que tenemos que son los cobros de exportaciones”.

“Tenemos que emparejar ese mercado flujo y no lo podemos emparejar permanentemente vendiendo. Reservas quedan abajo de u$s 51.000 millones brutas, pero netas quedan u$s 16.000 millones", advirtió.

“Este es un dólar que para las condiciones que tiene Argentina, ojalá pueda mantenerse en términos reales y no sea más alto”, planteó Broda.

Por otra parte, el economista evaluó el pedido de ayuda financiera al Fondo Monetario Internacional. "Por ahora el extraordinario apoyo político que tiene el presidente Mauricio Macri se limita a un apoyo dentro del directorio del fondo para que nos adelante y eventualmente un incremento del préstamo de u$s 50.000 millones que nos dio el Fondo. Por ahora no parece posible ni un swap de la Fed ni un préstamo del Tesoro", señaló.

Broda criticó duramente la falta de un programa monetario y planteó que esta es la quinta recesión en nueve años y medio.

“Hemos llegado a esta situación sumamente crítica no por cuestiones externas, ni la sequía o la oposición, sino porque lamentablemente el talón de Aquiles de un buen rumbo como eligió el presidente Macri fue la política macroeconómica que nos llevó acá. Apostamos que nos iban a financiar cuatro años u$s 45.000 millones por año y los que nos prestaron dijeron basta", indicó.

Audio radio Mitre