En la crisis, hasta el Boletín Oficial generó síndrome de abstinencia

Desde las primeras horas de la mañana, varios usuarios de redes sociales hicieron notar que la primera sección de la edición de ayer del Boletín Oficial de la República Argentina (BORA) aún no estaba disponible para ser consultada. Habitualmente, la publicación se hace poco después de la hora cero.

En el BORA, se publican leyes, decretos, resoluciones y disposiciones, momento a partir del que pasan a entrar en vigor, tal como establece el artículo 5 del Código Civil. La edición que, finalmente, se publicó ayer poco después de las 17, contenía el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que modifica la ley de Ministerios, la reglamentación de la ley de Compre Argentino y la declaración de emergencia agropecuaria en la provincia de Formosa, entre otras normas.

"La primera sección se publicará en el transcurso del día. Todavía, no fue editada", fue la respuesta que obtuvo El Cronista al comunicarse con la Dirección Nacional del Registro Oficial, organismo del que depende el BORA. Los motivos de la demora no fueron informados oficialmente, aunque trascendió que no fue un error técnico, sino que se debió a los cambios en el gabinete.

La última vez que hubo una demora con la publicación fue el 23 diciembre de 2015, cuando el Gobierno, finalmente, hizo efectiva las intervenciones de la Afsca y de la Aftic, y la derogación, por la vía del DNU, de cuatro artículos de la ley de Medios. En esa oportunidad, la actualización se hizo poco después de las 11 de la mañana.

Según el sitio de mediciones web SimilarWeb, en julio, 820.000 personas ingresaron al sitio, mientras que las mediciones de Alexa, una plataforma similar desarrollada por Amazon, marcan 700.000. En la Play Store de Google, la aplicación del Boletín Oficial ya fue descargada más de 10.000 veces y, en la App Store de iOS, está en el puesto 14 de la sección Referencias.

Para el público que lee el BORA, la demora en su publicación trajo complicaciones. Aunque la segunda y la tercera secciones, que contienen información sobre sociedades y contrataciones del Estado, sí fueron publicadas en tiempo, que la primera sección no lo haya estado puede demorar los efectos de normas anunciadas y de las que se desconocen los detalles.

En la edición del martes, por ejemplo, se dio a conocer el decreto con la modificación de las alícuotas de retenciones a las exportaciones. "La medida había sido anunciada y los exportadores estaban esperando que entrara en vigor. Para ellos, el decreto era fundamental porque determinaba las obligaciones que debían afrontar a partir de su entrada en vigor. No se puede tener a todo un sector a la expectativa porque puede paralizar la actividad", explicó un socio de uno de los estudios jurídicos corporate más reconocidos del país.

Según el profesional, cuando se hace un anuncio político que, luego, no se ve reflejado en el BORA, se puede ver afectada la práctica comercial por la incertidumbre que se genera.

Ezequiel Passarelli, director de Impuestos de SCI Group, indicó que, en su trabajo, el BORA es esencial: todos los días, se publican novedades que modifican el sistema tributario: "Si se esperan cambios y no se publican, nosotros tenemos que salir a explicarles a nuestros clientes qué pasó y les tenemos que pedir paciencia. Y no es un dato menor: hoy, los impuestos pueden hacer la diferencia entre que una empresa gane y pierda dinero".

En las empresas, los encargados de Asuntos Públicos tienen como primera tarea del día revisar si hubo cambios regulatorios y, a partir de esa información, construir una estrategia y un plan de relacionamiento.

"Que nos falte el Boletín Oficial complejiza enormemente nuestro trabajo, ya que deberíamos consultar ante cada organismo gubernamental qué medidas se tomaron para poder adaptar la estrategia", indicó Gonzalo Plecity, Senior Account Supervisor de Public Affairs de Edelman Buenos Aires. Los boletines oficiales, agregó, son claves para identificar oportunidades o potenciales issues que afecten las estrategias planteadas.