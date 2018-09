Ya se vendieron u$s 14.400 millones en 2018 para controlar al dólar

En lo que va del año, el Banco Central (BCRA) debió vender más de u$s 14.400 millones, monto que el organismo monetario tuvo que entregar para satisfacer la demanda de dólares y, en lo posible, contener la escalada del tipo de cambio.

Desde el 22 de junio el BCRA contó en sus reservas con los u$s 15.000 millones que le había otorgado el Fondo Monetario Internacional (FMI), u$s 7500 millones para el Tesoro y u$s 7500 millones para el Central. No obstante, como señalan los expertos, no eran fondos para abastecer el apetito de los inversores.

"Es cierto que de esos u$s 15.000 millones, u$s 7500 millones eran para fortalecer las reservas, pero así como entraron, se fueron", dijo Martín Przybylski, portfolio manager de Consultatio. Juan Ignacio Paolicchi, analista de EcoGo, expresó: "Esos u$s 7500 millones no entraron para frenar la corrida. El FMI viene a solucionar un tema de liquidez, no cambiario".

Antes de la llegada de la ayuda del Fondo, el BCRA había vendido u$s 2040 millones en marzo, u$s 4731 millones en abril, u$s 3396 millones en mayo y, hasta el 22 de junio, u$s 969 millones. Ya con el desembolso del FMI, las ventas sumaron, incluida la rueda de ayer, más de u$s 3300 millones. Así, el acumulado de 2018 supera u$s 14.437 millones.

Es cierto que las ventas se hicieron por medio de subastas en las que, en el mejor de los casos, se llegaban a entregar u$s 100 millones, con el fin de demostrar, según lo pedido por el FMI, mayor trasparencia de precios y menor intervención oficial. Bajo el mando de Federico Sturzenegger, el organismo "mostraba" fichas por u$s 5000 millones durante la rueda cambiaria para atemorizar a los compradores, ya que una ola de dólares del lado de la oferta deprime el precio y ningún inversor quería comprar caro.

Para Miguel Zielonka, director de Econviews, la salida de dólares de las reservas "no se puede considerar ni buena ni mala, aunque sí, representa, efectivamente, cambios de portafolio. A su vez, el experto indicó: "La gente estuvo eligiendo dolarizarse y en un sistema cambiario sin restricciones no hay otra alternativa. Todavía está faltando crear confianza, dado que en la medida que el inversor siga con poca confianza es más difícil estabilizar el tipo de cambio.

Según el análisis de Econviews, el tipo de cambio real multilateral ya llegó a un nivel "satisfactorio, cómodo".Zielonka comentó que el BCRA publicó que el tipo de cambio real multilateral ronda el 1,37, nivel que se percibía en febrero de 2010 cuando Argentina tenía una situación de cuenta corriente bastante equilibrada, por lo que considera que el dólar a este valor "llevará rápidamente al equilibrio de la cuenta corriente, que es uno de los desbalances que venía mostrando el país".

También en esta idea se concentra Przybylski: "En los últimos cuatro meses dejaron de entrar dólares por la cuenta capital y financiera que pudieran financiar el déficit de cuenta corriente. Eso a la larga te ajusta por precio (esto es, suba del dólar) y/o cantidad (o sea, caída de reservas). Ahora, con un dólar de $ 39 la cuenta corriente debería mejorar sustancialmente".