Aun sin Messi, la Selección cobra lo mismo por partidos amistosos

La selección argentina de fútbol, dirigida en forma interina por Lionel Scaloni con Pablo Aimar como su ayudante, comienza una nueva etapa con dos partidos amistosos a jugarse en Estados Unidos ante Guatemala y Colombia mañana y el próximo martes, respectivamente.

El primer encuentro se jugará en el estadio Los Ángeles Memorial Coliseum a partir de las 0 horas del viernes (madrugada del sábado); y el segundo desde las 21 hs.Met Life de Nueva Jersey. Ambos serán transmitidos por la señal TyC Sports.

Se trata de los primeros encuentros tras la eliminación en los octavos de final de Rusia 2018 que derivó en la salida del seleccionador Jorge Sampaoli.

Al respecto, vale la pena destacar que a pesar que el equipo ya no cuenta con Lionel Messi (por ahora) y las que fueron sus principales estrellas durante los últimos años, su cachet por partido amistoso prácticamente no ha descendido. Según pudo averiguar El Cronista de fuentes muy confiables, por cada uno de estos partidos la AFA va a ingresar alrededor de u$s 1,4 millones, es decir casi u$s 3 millones en total.

Aunque es verdad que existen diferentes variables para estos cobros, y que pueden ser mayores o menores, lo cierto es que la cotización de la selección sin Messi nunca bajó de un millón de dólares y con su principal figura generaba un plus de u$s 500 mil. Se dijo en su momento que por un partido especial como el que iba a jugarse ante Israel en Jerusalem, y que finalmente se suspendió, la Argentina "embolsó" u$s 2 millones.

Por otra parte, la cotización del conjunto albiceleste se encuentra en estos momentos en unos u$s 650 millones, contra los u$s 780 millones que "valía" en la previa del Mundial, de acuerdo a la tasación que se realiza en el sitio especializado Transfermarkt. Es decir que a pesar de ser un combinado completamente renovado y con muy jóvenes futbolistas, la diferencia claramente se encuentra en la ausencia de su capitán.

En este sentido, hay que resaltar que el cuerpo técnico decidió no utilizar por ahora la casaca número 10, reservandola a su todavía verdadero "dueño", en la medida que aún no se sabe cual va a ser la decisión del crack rosarino en relación a su futuro con la Selección.

Siempre según datos de Transfermarkt, los jugadores mejor tasados del equipo son sus delanteros Paulo Dybala (Juventus) con u$s 125 millones; Mauro Icardi (Inter) con u$s 110 millones; Lautaro Martínez (Inter) con u$s 30 millones; y Giovanni Simeone también con u$s 30 millones. Pero de los cuatro el único que jugará, en principio, es Simeone, ya que el resto adujo inconvenientes físicos.

Según la última clasificación de la FIFA del día 16 de agosto, la selección argentina se ubica en el puesto 11, una ubicación fuera de los 10 primeros que no ocupaba desde hace décadas. En el caso de Guatemala, que se encuentra en el puesto 146, su Federación estuvo suspendida durante dos años por casos de corrupción, medida que se levantó en mayo de este año. Por su parte Colombia está en el 14