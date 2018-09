Se quintuplicó el monto que repatriaron las empresas brasileñas

El flujo de recursos que las empresas brasileñas con activos en el exterior llevaron de vuelta a su país se intensificó en los últimos meses. Según el diario Valor, entre enero y julio los valores resultantes de la venta de participación accionaria de compañías brasileñas en el exterior que fueron retornados al país aumentaron casi seis veces en comparación con el mismo período de 2017, de u$s 2400 millones a u$s 13.600 millones.

Para dimensionar la intensidad del movimiento, el valor que volvió a Brasil como resultado de la desinversión este año en siete meses ya es mayor que el volumen total de u$s 6400 millones de todo el 2017.

Según analistas consultados, los montos reflejan el movimiento de revalorización de activos en el exterior por empresas brasileñas, en un momento en que la economía interna del gigante sudamericano se desarrolla en una lenta recuperación, su moneda nacional está desvalorizada y hay una percepción de avance del proteccionismo en el mercado internacional.

De las inversiones desarmadas este año, u$s 12.100 millones (casi el 90%) regresaron a Brasil de abril a julio, reportó el Banco Central (BC). En esos cuatro meses, el pico de u$s 5600 millones fue en junio, con una media mensual de u$s 3000 millones de reingresos. Desde el inicio de 2014 hasta hoy, el promedio de recursos provenientes de desinversiones es de u$s 750 millones al mes.

Según Luis Lima de la Sociedad Brasileña de Estudios de Empresas Transnacionales (Sobeet), los numeros reflejan un movimiento de revisión de activos que las empresas brasileñas adquirieron en el exterior, con la venta de participaciones accionarias en un momento de economía aún desacelerada, y en algunos casos destinados al pago de deudas.

"Hay también factores externos, como una perspectiva de recuperación económica internacional todavía lenta y un aumento del proteccionismo en el comercio", añadió Lima.

De su parte, el ex secretario de Comercio Exterior Welber Barral, socio de Barral M Jorge, evaluó que más alllá de la existencia de factores externos, lo que más contribuye a la ola general de desinversión es el escenario interno. La desvalorización del real también crea una oportunidad para acelerar esos reingresos, sopesó.