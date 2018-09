El "cuervo" Larroque, sobre Bonadio: "No está claro de qué me acusa"

"No está claro de qué me acusan", dijo en una entrevista radial el diputado nacional del Frente para La Victoria Andrés Larroque, en referencia al expediente que investiga el escándalo de corrupción desatado tras conocer los denominados "cuadernos de las coimas" que anotaba Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta.

“Es una práctica de Bonadio: citarte sin dejar claro de qué te acusa, tiene que ver con una Justicia politizada", consideró en diálogo con FM La Patriada. "En teoría, lo que se plantea en los medios es algún tipo de manejo de recursos para campañas electorales, surgidos de manera electoral. Pero después cuando uno conoce lo que puede conocer a veces de las indagatorias de quienes teóricamente han planteado eso, resulta que no dicen lo que después sale en los medios”, afirmó.

El arrepentido Martín Larraburu (ex colaborador de Juan Manuel Abal Medina en la Jefatura de Gabinete) habría implicado en la causa a Larroque tras declarar que el diputado recibía dinero en negro para financiar la campaña electoral.