El dólar muestra leve suba y el mercado ve algo de calma tras días de furia

El dólar mayorista arrancó la tercera rueda de la semana con una suba de 2 centavos en el MULC, donde se vendía a 38,90 pesos.

En el mercado minorista, el billete se movía en los mismos niveles de ayer a $ 39,50 en las pantallas del Banco Nacion (BNA).

El dólar blue operaba en los $ 40.

"Hay un arranque más tranquilo, todo parece un poco más calmo en dólar y bonos", analizó Leonardo Svirky de Bullmarket Brokers.

Ayer, la divisa volvió a sentir la presión y llegó a trepar $ 2, por lo que volvió a superar los $ 40 en los bancos privados minoristas.

Esto generó dos intervenciones del Banco Central (BCRA) mediante subastas. Una fue a las 12 del mediodía por u$s 100 millones, la que no fue suficiente y como la divisa se disparó en el MULC minutos después de realizada, la autoridad monetaria decidió subastar hasta u$s 400 millones a 3 minutos del cierre.

De este total, adjudicó u$s 258 millones y así recortó la suba del billete sobre el final.