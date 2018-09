En los últimos días de agosto se fueron u$s 500 millones en depósitos bancarios

Mientras los depósitos en dólares del sector privado en el sistema financiero venían subiendo día tras día, hasta sobrepasar los u$s 28.000 millones, el último dato del Banco Central marca una tendencia negativa: los dos últimos días de la semana pasada, 30 de agosto y 31 de agosto, los depósitos en dólares del sector privado cayeron unos u$s 500 millones. Ayer las reservas cayeron casi u$s 1000 millones en un día, mucho más de lo que vendió la autoridad monetaria para contener al dólar, lo que podría indicar que continuó el goteo.

La salida hormiga de depósitos en dólares no es algo nuevo desde el inicio de la corrida, pero el monto era lo suficientemente pequeño como para quedar maquillado con el ingreso diario de dólares que se compran por home banking y, por lo tanto, quedan en cajas de ahorro.

Ayer, ese goteo parece haber continuado. Las reservas cayeron u$s 947 millones, en parte por subastas de divisas en el mercado cambiario (u$s 100 millones el lunes y u$s 358 millones ayer). El resto, fue explicado según voceros del BCRA, se debió a movimientos de los bancos con sus entidades corresponsales en el exterior, arbitrajes de dólar spot contra futuros y otros motivos.

Los movimientos de bancos corresponsales incluyen, entre otras cosas, los canjes de dólar MEP por billete con los que las entidades hacen frente a ventas minoristas y salida de depósitos.

Es decir, importan dólares.

Ante esta corrida cambiaria con el dólar a $ 40, que no es bancaria, porque los depósitos están sólidos a contramano de lo que sucedió en el 2001 con el corralito, los bancos están importando billetes estadounidenses desde la Reserva Federal y desde el Bank of America por u$s 1000 millones esta semana, lo que se suma a otros u$s 3000 millones que venían trayendo desde el 13 de agosto, cuando la divisa tocó por primera vez $ 30.

Ante este escenario, varios bancos aconsejan que los clientes avisen con 24 o 48 horas antes de ir a hacer un retiro para tener todos los billetes.

"Es muy difícil planificar cuántos dólares va a retirar la gente cada día, ya que el comportamiento depende de la coyuntura. De ahí que se sugiere dar un aviso de 48 horas para tener los billetes disponibles y ser previsor de cara al cliente y no dejarlo sin realizar una operación que tiene planificada por fuera de lo que habitualmente hace, ya que por una cuestión de seguros los tesoreros de las sucursales no tienen todos los billetes", detallan en una entidad extranjera.

En una sucursal de uno de los grandes bancos nacionales, cuando este cronista hizo la prueba de querer retirar dólares, le dijeron que hasta u$s 10.000 por día no había problemas, pero si era un monto mayor, era mejor avisar, así al día siguiente podía retirar todo junto, sin importar la cifra que fuera.

"Son 24 horas o máximo 48 para el retiro de dólares. Todo depende del tamaño de la sucursal y el volumen del tesoro que maneje cada una", detallaron en otra entidad extranjera consultada.

El CEO de uno de los grandes bancos admite que hubo grandes compras de billetes no sólo de individuos, sino también de empresas: "Puede haber casos puntuales de una sucursal alejada que le falte billete hasta que llegue el camión de caudales. Pero los bancos estamos atentos a eso para llevar tranquilidad".

Depende el monto hay que avisar antes: es por el monto límite de seguro que tiene la sucursal y, por otro lado las tasas altas de dinero inmovilizado

"Los dólares están disponibles para nuestros clientes. Hemos reforzado la disponibilidad de billetes en todas las sucursales. Si llega a pasar que no encuentran disponibilidad, pueden reservarlos (en forma personal y acreditando identidad) y tenerlos a las 24 horas", explican en otro banco.