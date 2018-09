Dujovne arrancó negociación con el FMI y aún no quiere hablar de plazos

El ministro de Economía, Nicolás Dujovne, buscó anoche bajarle el tono a una inminente negociación con el FMI para acordar un nuevo programa marco para la Argentina y hasta eludió decir cuántos desembolsos podrían ser adelantados. Lo hizo en una breve conferencia de prensa al finalizar el primer encuentro que mantuvo como enviado del Gobierno con el Fondo, ayer en en Washington.

Si bien en un primer momento, cuando el Gobierno decidió la semana pasada recurrir al Fondo para buscar que se adelanten los desembolsos, desde el entorno de Dujovne hicieron trascender que se podrían adelantar todos los montos disponibles de 2020 y 2021 al año que viene, el propio ministro ahora intentó bajar la ansiedad. De acuerdo con lo que habían asegurando antes, en 2019 se podría llegar a sumar un respaldo financiero por u$s 29.000 millones en total, monto que ayer Dujovne prefirió no confirmar. "No podemos dar cifras; eso surge de lo que queda", respondió el ministro.

La reunión entre Dujovne, de la que participó también el vicepresidente del BCRA, Gustavo Cañonero, y la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, duró dos horas. Desde el organismo internacional estuvo también el número dos, David Lipton; el director para del Departamento Occidental, Alejandro Werner; y el jefe de la misión para la Argentina, Roberto Cardarelli.

Dujovne también mencionó que lo que decidan los equipos técnicos, que serán los que ahora se sienten a negociar, deberá pasar por distintas áreas del FMI para llegar a que el Directorio Ejecutivo de la entidad lo apruebe, como informó El Cronista la semana pasada. El Board del organismo tiene previsto encontrarse en la segunda quincena de este mes.

Es que no se trata sólo de añadir la posiblidad de que se adelanten los desembolsos: se deberá firmar un nuevo memorándum de entendimiento que sentará las bases para el acuerdo marco y que reemplazará lo pactado tan sólo tres meses atrás.

Entre otras cuestiones, se deberá incluir la intención del Gobierno de acelerar los recortes fiscales para intentar llegar a déficit primario cero en 2019, se eliminará la intención de que el Tesoro argentino recompre las letras intransferibles en manos del Banco Central y se deberá definir el concepto de cuándo la autoridad monetaria podrá intervenir en el mercado de cambios, posibilidad que en el acuerdo firmado en junio estaba acotada a hechos "disruptivos" exclusivamente.

Luego del encuentro de ayer, Lagarde manifestó en un comunicado que se reunió ayer con Dujovne y Cañonero "para iniciar conversaciones sobre cómo el Fondo puede brindar un mejor apoyo a la Argentina frente a la renovada volatilidad financiera y un entorno económico desafiante".

"Hemos hecho avances durante nuestra reunión y trabajaremos juntos para fortalecer aún más el programa de las autoridades argentinas respaldado por el FMI. Nuestro diálogo continuará ahora a nivel técnico y, como mencioné antes, nuestro objetivo común es llegar a una conclusión rápida para presentar una propuesta al Directorio Ejecutivo del FMI", declaró.

Un vocero del FMI aseguró ayer que consideraba que era "demasiado pronto para hablar de detalles o cronograma de nuevo programa económico" para el país. Así lo sostuvo la agencia Reuters, en un intento también desde el organismo de buscar poner paños fríos a las conversaciones que podrían durar varios días y hasta semanas.

Están también en la capital de Estados Unidos Guido Sandleris, Rodrigo Pena y Santiago Bausili (del Ministerio de Economía) y Pablo Quirno, del BCRA; de los cuales algunos se quedarán para avanzar con las negociaciones técnicas. Luis Caputo decidió quedarse en Buenos Aires para monitorear de cerca la evolución del mercado cambiario.

Por la mañana de ayer, Dujovne se reunió con con el secretario de Tesoro, Steven Mnuchin, y con el subsecretario, David Malpass. El encuentro fue con la intención de que Estados Unidos, principal accionista del FMI, muestre su apoyo al plan del Gobierno. Una fuente de Hacienda descartó que se esté negociando un fondeo directo con el Tesoro.

Con esto el Gobierno busca dar una señal a los inversores, para que retorne la confianza. No obstante, el dólar ayer volvió a subir y cerró arriba de los $ 40, aún con las intervenciones cotidianas del Banco Central.