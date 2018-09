La oposición debate si el decreto impositivo debe ir al Congreso

Todavía sacudida por la inminencia de la crisis, la oposición analiza por estas horas su postura frente a una de las medidas que tomó el Gobierno para intentar apuntalar la recaudación: las retenciones a las exportaciones. A diez años de una de las discusiones políticas y legislativas más álgidas de la historia argentina por ese mismo impuesto, los bloques peronistas evalúan en distintas reuniones si la última decisión de Mauricio Macri debe o no ser discutida en el Congreso.

"Lo más importante es la sensación de que el Gobierno no termina de encontrar un rumbo concreto sobre una visión de un país que necesita un plan económico. Creo que las decisiones no están tomadas desde una convicción sino de una necesidad coyuntural", advirtió en diálogo con radio FutuRock el presidente del bloque Justicialista en la Cámara de Diputados, Pablo Kosiner, que además se manifestó "de acuerdo con que en estos momentos de crisis aporten los sectores de mayor rentabilidad".

Sin embargo, el diputado advirtió: "Vamos a empezar a ver de qué manera va a instrumentar el Gobierno el impuesto a los exportadores. Si es un impuesto nuevo, debe pasar por el Congreso". Y se quejó porque, a pesar de las declaraciones de los funcionarios nacionales al respecto, la oposición aún no tuvo acceso al anteproyecto de la Ley de Presupuesto 2019. "El Gobierno tiene que entender que, al no tener mayoría en el Congreso, debe hacer un esfuerzo de diálogo y buscar puntos de acuerdo. No hemos recibido borradores del Presupuesto 2019", observó.

El bloque Justicialista se reunió anoche para analizar puntualmente el tema retenciones. En principio, para los diputados peronistas no sería necesario que el Gobierno convierta al decreto simple en un proyecto de ley, aunque el tema seguía en estudio.

Con la misma duda, la bancada del PJ-Frente para la Victoria en Diputados se reunirá hoy desde las 10, para analizar cómo avanzar. El jefe del bloque, Agustín Rossi, convocó a los legisladores a su despacho para estudiar una estrategia frente al decreto.

En el oficialismo, mientras tanto, no creen que el tema llegue al recinto. Observan, en cambio, que la cuestión será discutida de manera integral junto al Presupuesto 2019, porque la recaudación vía retenciones estará incluida en el cálculo total de ingresos que espera percibir el Gobierno el año próximo. De todas formas, el jefe del interbloque de Diputados de Cambiemos, Mario Negri, no evitó criticar la oposición peronista en diálogo con la radio Cadena 3. "Mientras el Presidente está bien se sacan selfies y cuando le va mal se desmarcan", lamentó.