El mercado espera que el Gobierno busque más de u$s 10.000 millones en 2019

El Gobierno anunció esta semana su nueva meta fiscal para el año que viene, buscando un equilibrio primario. A su vez, la presentación distribuida por el Ministerio de Hacienda detalló las fuentes financieras y necesidades para el resto del año y para el 2019, las cuales muestran necesidades totales por u$s 27.800 millones en 2019. De ese total, el FMI y otros organismos multilaterales aportarán más de la mitad.

En un informe elaborado por Miguel Kiguel, Director de la consultora Econviews, se detalla que luego de la presentación del Gobierno que dio a conocer sus nuevas metas fiscales para los próximos años y en la cual, el Gobierno espera alcanzar el equilibrio primario en 2019 y un superávit equivalente al 1% del PBI en 2020.

“Estas nuevas metas fiscales implican nuevas necesidades de financiamiento. Basándonos en las estimaciones dadas a conocer por el Ministerio de Hacienda y en nuestros cálculos previos, el programa financiero 2018 ya está prácticamente cubierto con los dos desembolsos que restan por parte del FMI, dejando incluso margen para una reducción del stock de Letes, tanto en pesos como en dólares”, apunta el informe.

A su vez, Kiguel agrega que las necesidades financieras de 2019 lucen manejables bajo el supuesto de equilibrio primario. “Con pago de intereses por u$s 14.600 millones (calculados con dólar promedio de $ 44,45, por encima de la estimación oficial) y vencimientos de principal por u$s 13.200 millones, las necesidades financieras ascienden a u$s 27.800 millones el año próximo. Más de la mitad de estas necesidades serán cubiertas con los desembolsos del FMI (u$s 11.700 millones, según el acuerdo de junio) y préstamos de otros multilaterales (u$s 4.600 millones)”.

Por su parte, Kiguel destaca que del total de los u$s 11.500 millones que se deberán salir a buscar a los mercados, sólo $ 1.900 millones corresponden a nuevo financiamiento, dado que se supone la refinanciación total de Letes en pesos y en dólares, repo con bancos privados, y bonos en pesos y dólares emitidos bajo legislación local y extranjera. “Los dos desafíos más complicados para el Gobierno el año que viene serán lograr refinanciar por completo los u$s 2.800 millones que vencen del Global 19 y los u$s 9100 millones de vencimientos de letes en dólares”, señala Kiguel.

A modo de conclusión, Kiguel se muestra optimista. “Si bien se requiere de un gran esfuerzo fiscal el próximo año, esperamos que el Gobierno no enfrente mayores dificultades para cubrir el programa financiero, y menos aún si el Ministro Nicolás Dujovne logra cerrar un nuevo acuerdo con el FMI en los próximos días durante su viaje a Washington”.

El objetivo de estas negociaciones es solicitar la anticipación de desembolsos pautados para 2020 y 2021 según el cronograma original, de modo de contar con esos fondos para remover cualquier duda de los bonistas acerca del cumplimiento del programa 2019. “Un adelanto de desembolsos por u$s 3000 millones implicaría que en 2020 el Gobierno tenga que salir a buscar a los mercados una suma similar a la de 2019”, cierra el director de Econviews.

2018 cubierto

En una línea similar, el equipo de research de Banco Mariva señalan que “para los meses hasta el final del año, el gobierno estaría más que cubierto, contemplando una renovación completa de Letes".

"Ahora bien, bajo el supuesto de que se logre un 60% de renovación de Letes en manos privadas, el programa indica que necesitaría obtener de los mercados nacionales u$s 1300 millones. Las otras fuentes de financiamiento son la asistencia programada por parte del FMI (u$s 5800 millones), y otros organismos internacionales (u$s 2300 millones), sumado la posición de efectivo existente (u$s 7800 millones)”, añade el análisis.

En el informe elaborado por el banco recuerdan que con el programa financiero anterior, y a valores actuales del tipo de cambio, desde Banco Mariva habían estimado una brecha de financiamiento en 2019 de u$s 13.000 millones.

“Ahora bien -apunta-, si se asume un déficit fiscal primario del 0%, la brecha se reduciría a u$s 6800 millones. Sin embargo, el gobierno indica una brecha de u$s 9200 millones (sin incluir las Letes) y el cual se cubrirá en los mercados. Las diferencias frente a nuestra estimación se deben a potenciales mayores interés, mayores vencimientos y menor financiamiento neto de organismos internacionales)”.

Además, los analistas destacan que ese número está anclado en dos supuestos relevantes: el reinicio de un REPO que vencerá por u$s 2900 millones y de la renovación de Letes con vencimiento en 2019 por u$s 11.100 millones”.