El ruido político todavía afecta y se pide ver la gobernabilidad

Qué le falta al mercado para reaccionar a favor, según los economistas Economistas con distinta óptica critican que se hayan hecho anuncios sin saber con qué se cuenta en el FMI, que no se baje el gasto y se ajuste por los privados, y el ruido que hicieron en los mercados los que dijeron "me llamaron pero no acepté".