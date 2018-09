Bancos importaron u$s 4000 millones desde EE.UU. por demanda de ahorristas

¿Qué es lo último que sube a un avión y lo primero que desciende una vez que aterriza? La carga de dólares.

Una carga pesada, exactamente de 5000 kilos, que es el peso de los u$s 500 millones provenientes de la Reserva Federal que llegarán a Ezeiza desde Nueva York en un avión común de línea. Otra carga de la misma magnitud estará llegando también desde el JFK pero proveniente desde el Bank of America.

Desde el 13 de agosto, cuando el dólar tocó por primera vez los $ 30 y la demanda de los ahorristas por los billetes verdes que le provocaban un estado de éxtasis a Néstor Kirchner fue aumentando, los bancos y el BCRA demandaron un promedio de u$s 1000 millones semanales, que totalizarán u$s 4000 millones para cuando termine esta semana, de acuerdo a fuentes del sector financiero que están involucradas de manera directa con la operación, pero son tan celosos que pidieron por favor a este diario que no figure el día exacto en que llegarán las cargas, para evitar la tentación de los ladrones.

"Se trata de órdenes de importación de billetes que primero debe autorizar el Bano Central y llegan por courier internacional por vía aérea. En una semana normal puede entrar u$s 500 millones y en una de fuerte demanda, como pasó en mayo, hasta u$s 1200 millones", revela un conocedor de la materia.

La normativa indica que debería ir un 'volador' armado, pero la norma es tan vieja que quedó en desuso: nadie la cumple, ya que no se puede viajar armado en un avión. Pero los billetes van en un envoltorio especial con precintos, como si fueran mercadería, pero con bolsas inviolables que permiten la trazabilidad, de modo de poder seguir el proceso. La transportadora de caudales lo recibe en Ezeiza y en menos de 24 horas lo redistribuye a las sucursales bancarias tanto de la ciudad de Buenos Aires como del interior del país. Para las ciudades más alejadas van al Aeroparque para transportarlos por vía aérea.