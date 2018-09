En el año ya se negociaron 122 millones de contratos de futuro de dólar

Toda la atención continúa centrada en la evolución del tipo de cambio y de que el Gobierno finalmente logre contener la escalada. Ha buscado vender reservas, realizar subastas y operar en los contratos de dólar futuro para reducir la volatilidad y calmar la demanda de corto plazo. Aún así, la suba se mantiene y el dólar hoy sigue operando en torno a los 40 pesos, alcanzando nuevos máximos semana a semana. Los futuros de dólar han sido una herramienta bastante utilizada en los últimos meses y han atraído la atención de los inversores y analistas.

En un informe enviado a sus clientes, los analistas de Rofex señalan que el volumen promedio diario (ADV) de los futuros y opciones (FyO) negociados en ROFEX y MATba durante la última semana de agosto alcanzó los 1.247.813 contratos, un 33% por encima de su semana previa y un 62% por encima del ADV del 2018 (767.920 contratos).

Además, en un año en el cual el dólar ha atraído toda la atención, en el reporte destacan que en lo que va del año se llevan negociados más de 122 millones de contratos de FyO de dólar.

“A este ritmo, la proyección para fin de año supera los 180 millones de contratos, lo que implicaría, en caso de concretarse, un aumento del 24% respecto a la operatoria récord del año pasado (148 millones de contratos)”, afirman desde la compañía.

La semana pasada estuvo marcada por un recrudecimiento en la volatilidad del dólar a nivel local. “Se observó una persistente dolarización de carteras ante la falta de credibilidad sobre la marcha de la economía, en un momento con alta inflación y tendencia recesiva del PBI. Los u$s 1290 millones adjudicados por el BCRA durante la semana en sus licitaciones diarias (sobre los u$s 2675 millones ofrecidas), no alcanzaron para detener la corrida y se convirtió en la escalada más importante desde la salida del cepo cambiario en diciembre 2015”, destacan en el reporte semanal de Rofex.

Siguiendo lo ocurrido en el mercado de contado la semana pasada, el promedio de las cotizaciones de todas las posiciones de futuros en ROFEX al cierre de la semana (viernes 31/8) fue un 23,6% por encima en comparación a su cotización del viernes previo (24/8). “En particular, los mayores aumentos se dieron en el tramo largo de la curva. En este contexto, el promedio de las tasas implícitas anualizadas entre el precio de ajuste de los futuros de dólar ROFEX y el tipo de cambio de referencia (dólar BCRA 3500) para los vencimientos de 1 a 12 meses durante la semana pasada, creció 501 puntos básicos”

En lo que respecta al Interés Abierto (IA) -contratos pendientes de cancelación de FyO de dólar, el mismo muestra un promedio de 44% por encima del registro al mismo período de tiempo de 2017.