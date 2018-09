Universidad: realizaron una nueva oferta y algunos gremios analizan firmar

“Avances en la negociación salarial de los docentes universitarios”, es el título con el que el Gobierno comunicó los detalles de la nueva oferta que le hizo a los sindicatos de profesores, que se encuentran en conflicto con la consecuencia de que no se han iniciado las clases en casi todo el país tras el receso de invierno.

La nueva oferta, “conformada a través de sumas remunerativas no bonificables, puede describirse con la evolución de tres cargos testigos”, explicaron las autoridades de Educación:

*Profesor titular con dedicación exclusiva, antigüedad máxima

Salario bruto febrero-18: $73.490,79; salario bruto octubre-18: $91.128,57

*Profesor adjunto dedicación semiexclusiva con 15 años de antigüedad

Salario bruto febrero-18: $22.265,58; salario bruto octubre-18: $27.831,98

*Profesor adjunto con dedicación semiexclusiva inicial

Salario bruto febrero-18: $15.716,88; salario bruto octubre-18: $19.646,10

El incremento final se cobrará con los haberes de octubre. Está previsto, también, aplicar una cláusula de revisión de los índices a diciembre 2018.

La reunión se llevó a cabo en la sede del Palacio Sarmiento, y fue encabezada por Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación de la Nación, y Danya Tavela, Secretaria de Políticas Universitarias, y los representantes de los sindicatos Conadu, CTERA, UDA, Conadu Histórica, FAGDUT y FEDUN.

La nueva mesa de negociación salarial quedó fijada para el próximo viernes a las 18 horas, informó el Gobierno.

Fuentes gremiales dijeron a El Cronista que existe cierta tendencia entre buena parte de los gremios a “firmar”, excepto el caso de AGD UBA, el sindicato más fuerte entre los que revistan dentro de la Federación Conadu Histórica, la que ya se pronunció en forma negativa: “El gobierno mantuvo su propuesta del 15% al básico y un adicional remunerativo (lleva los descuentos de ley) y no bonificable. La suma no remunerativa no incluye el pago de zona desfavorable ni los adicionales por título. La suma es a partir de octubre para cobrar en noviembre e incluye en su pago los distintos tramos de antigüedad y dedicación a ese momento. Asimismo a partir de octubre se aplicará el nomenclador salarial. Con esta suma la propuesta alcanza al 24% para el profesor titular y hasta un 26% para el ayudante de primera y 25% para los preuniversitarios. La propuesta contempla una cláusula de revisión con mecanismos de compensación en diciembre de 2018 y otra en febrero 2019, siendo la inflación proyectada por el gobierno del 42%. Ante esta propuesta se mantiene el paro esta semana, se convoca al Congreso de la Federación para el día viernes 7 de septiembre y a las Asambleas de las Asociaciones de Base”, dijeron en un comunicado.