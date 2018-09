Sica: "No vemos riesgos de una espiralización de los precios"

Dante Sica quedó entronizado ayer como uno de los superministros del Gabinete nacional. Absorbió en su estructura a las carteras de Agroindustria y de Trabajo en el reparto de poder que achicó la estructura de decisiones del Presidente. Pero por esa misma razón, quedó en su cabeza la aplicación de la medida más resistida por los exportadores del paquete fical anunciado ayer. Es él quien más fuerte viene predicando en medio de la crisis desde que asumió el cargo que las ventas al exterior serían la fuente de recuperación, devaluación mediante.

-Las retenciones son la peor medida que podemos tomar, pero es lo que sirve en el corto plazo para alcanzar el equilibrio presupuestario el año que viene, explicó en un diálogo con El Cronista.

- ¿Qué sucede, además de las retenciones, con los sectores más afectados por el parate de actividad?

- Tratamos de mejorar temas de demanda a través de programas como Ahora 12, los Precios Cuidados, para contener los precios de la canasta básica, y estamos evaluando el programa de asistencia financiera para las Pymes, que tienen estresadas las cadenas de pagos, con subsidios a la banca privada. Estamos trabajando en líneas globales para pymes, que incluya al sector textil. Hicimos el fideicomiso fondeado por las aseguradoras.

- Por el lado del consumo, ¿solamente se va a aplicar el Ahora 12?

- Son los instrumentos que tenemos. Por el lado de Desarrollo Social se van a aplicar los bonos de la Asignación Universal por Hijo. Necesitamos estabilidad macro para que la tasa de interés baje, y haya reactivación económica y del consumo.

- ¿Qué va a pasar con el pass-through en los precios? ¿Se proponen conversar con las empresas para tratar de aligerar el impacto?

- El pass-through es el más bajo de las devaluaciones. Si mirá en los alimentos, es de menos de 50%. Hay conversaciones con supermercados para que no haya violaciones a la lealtad comercial, pero no controles. También observamos que no haya abuso de posición dominante a través de Defensa de la Competencia. No creemos en los controles de precios ni en esos instrumentos que terminal siempre mal y han sido muy malos en la historia económica argentina.Con todos los instrumentos de regulación tratamos de transparentar y dar competencia al mercado.

- ¿Se puede pensar en un acuerdo de precios y salarios?

- No. Tenemos que ver la evolución de los distintos sectores. Hay algunos trabajadores que tienen cláusula de revisión, pero no vemos una espiralización de los precios porque no está convalidado monetariamente. No vemos un riesgo en ese sentido.

- ¿Se va a sentar con los gremios o va a seguir Jorge Triaca al frente de esas conversaciones?

- Vamos a tener una etapa de transición hasta que se consoliden las estructuras. Tendremos más reuniones de coordinación.

- Los cortes de obras públicas que se anunciaron como recortes en gastos de capital afectará muy fuerte a la construcción

- El tema de los cuadernos es muy bueno como señal en el largo plazo de transparencia, reglas de juego claras y eliminación de la corrupción. Demuestra a las claras cómo fue el capitalismo de amigos. Seguro en el corto plazo esto va a afectar al sector, pero trabajamos con el BICE y bancos privados para garantizar PPP y tener liquidez para poner en orden el proceso de obras que se viene desarrollando.

- Se habla de una caída de 2,4% en caída del PBI este año. ¿Comparte el diagnóstico?

- Todavía tenemos un escenario de -1%. Pero va a depender mucho de la dinámica de la actividad en septiembre y octubre, que estamos evaluando. Todos los sectores relacionados con el agro están creciendo en agosto respecto a julio, el resto no.