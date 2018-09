Economía cree que cierra la brecha financiera 2019 con u$s 2500 millones

Con el anuncio de ayer que dio el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, donde confirmó que en 2019 se recortarían u$s 6000 millones y llegaría al equilibrio fiscal primario, quedaba luego por esclarecer cómo sería el plan financiero detrás del nuevo esquema del Fisco.

Según aclaró el Palacio de Hacienda, hace falta solamente una nueva colocación de deuda por u$s 2500 millones para 2019, y unos u$s 400 millones para lo que resta del año. Estos números parten del supuesto de que la economía caería un 2,4% en 2018 y no crecería en 2019, confirmó una fuente del Ministerio. El cálculo oficial de la inflación, por otro lado, se ubicaría ahora en 42% para este año y en 25% en 2019.

No obstante, el plan financiero contempla una segunda serie de supuestos que son poco claros. En primer lugar, se asume que se cumplirá la meta del equilibrio fiscal, por lo cual las necesidades financieras serían de u$s 28.300 millones. Esta cifra incluye intereses de deuda de privados, como el vencimiento de bonos como el Global 2019, por u$s 2800 millones; bonos domésticos, por u$s 3900 millones y obligaciones con bancos por u$s 2900 millones.

Esto significa que el Gobierno tendrá que salir a refinanciar en 2019 deuda privada por u$s 12.000 millones. Es en este punto donde subyace otro supuesto fuerte: desde Economía aseguran que se renovaría el 100% de estas obligaciones. De todas formas, aunque suene contradictorio, una fuente de Economía afirmó que "la negociación con los bancos (los repo) está verde".

Además, desde el Ministerio estiman que se renovaría el 100% del stock de Letes, que suman u$s 11.100 millones. Entonces, con el ingreso previsto de fondos del FMI por u$s 11.700 millones -en cuotas trimestrales-, la refinanciación completa de deuda con privados y organismos multilaterales por u$s 12000 millones, se requerirían unos u$s 2500 millones adicionales. Desde Economía no quisieron confirmar a qué plazo y bajo qué sistema de amortización se podría emitir esta deuda.

"¿Qué puede pasar? Que el programa de Letes se mantenga en un tamaño mayor y las demás colocaciones sean menores", dicen desde el Ministerio.

Para el 2018 el programa financiero presentado asume una dinámica de flujos similar. Se requieren financiar u$s 17.000 millones, sin contar un stock de Letes que asciende a u$s 9800 millones. Para financiar esa cifra, el Gobierno prevé renovar 60% de Letes, el ingreso de los u$s 5800 restantes del FMI y un rollover completo de los más de u$s 5600 millones de deuda con privados y multilaterales. Así, el Tesoro necesitaría colocar u$s 400 millones para cubrir el rojo financiero.

A pesar de haber aclarado los números, siguen las dudas acerca de los supuestos implícitos que estima el Gobierno en el programa financiero. Entre ellos, a qué valor del tipo de cambio se estimaron los montos en un contexto de alta volatilidad. "Hay una contradicción porque el Gobierno calcula un ingreso por derechos de exportación para 2019 bajo un dólar implícito de $43, mientras que para la estimación de los vencimientos de Letes es de $40", dice Daniel Milia, economista y profesor de la Universidad de Buenos Aires.

Por otro lado, para Martín Vauthier, economista de EcoGo, "no queda claro cuánto del stock de Letes se refinanciará en dólares y cuánto en pesos, dado que se pueden suscribir en cualquier de las dos monedas. No es lo mismo 60% de renovación del stock que te entra en dólares que si lo hace en pesos, ya que la primer te permite reducir necesidad de dólares", aclara.

Más allá de las dudas, hoy Dujovne definirá en Washington un factor clave para el cumplimiento del programa: si el FMI acepta adelantar fondos.