Arrancan negociaciones con el FMI para alcanzar la Parte II del acuerdo

Pasado el mediodía de hoy la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, recibirá a Nicolás Dujovne en su oficina de Washington. La situación cambió desde la última vez que se vieron en Buenos Aires en julio con motivo del G20: el encuentro de hoy será el puntapié para empezar las negociaciones mediante las cuales el Gobierno buscará que el organismo adelante los desembolsos a 2019 de manera de despejar las dudas sobre el programa financiero del año próximo.

El ministro irá a la oficina de Lagarde en Washington acompañado por el presidente del Banco Central, Luis "Toto" Caputo, el vicepresidente de la autoridad monetaria, Gustavo Cañonero; y por los secretarios del ahora Ministerio de Economía: Rodrigo Pena, Santiago Bausili y Guido Sandleris.

"Hay un acuerdo político con los accionistas del FMI y con el staff para adelantar los desembolsos", aseguraron desde Hacienda ayer. El monto máximo al que aspiran es contar en 2019 con los u$s 29.000 millones restantes, luego de los u$s 21.000 millones que ingresarán en 2018, según está previsto.

"Suena demasiado adelantar todo. No hace falta", aseguró una fuente oficial a El Cronista, cuando se le consultó si iban a intentar que el organismo dé el visto bueno a contar con la totalidad los fondos previstos para 2020 y 2021. De hecho en los pasillos de Hacienda hicieron la cuenta de que con u$s 2500 millones cierran la brecha financiera en 2019, siempre y cuando el mercado refinancie todos los vencimientos de bonos, Letes y de los repo, algo que a decir por la evolución de los mercados no es una situación segura.

Lo que se acuerde de la negociación, Parte II con el FMI, excederá al monto a desembolsar. No es lo único que entrará en juego. De los encuentros surgirá un nuevo memorándum de entendimiento que sentará las pautas de este acuerdo marco, ya con las variables modificadas ingresadas, según lo que evalúan en el Gobierno.

Claro que el hecho de que el Gobierno haya hecho anuncios fiscales ayer, que buscarán alcanzar el equilibrio fiscal el año próximo, se lo puede incluir dentro de las negociaciones en curso con el FMI. No obstante, la fuente oficial consultada descartó este vínculo. "Los anuncios son cómo nosotros creemos que teníamos que reformular lo fiscal ante el contexto más adverso", aseguró, aunque admitió: "Conversamos claro con el Fondo, estuvieron acá en misión".

Desde el frente monetario, la tarea que llevan Caputo y Cañonero es la de intentar que el FMI flexibilice nuevamente las trabas para operar en el mercado de cambios. El organismo internacional ya demostró, tres semanas atrás, que la posibilidad de intervenir antes hechos "disruptivos" estaba bien siempre y cuando el Banco Central avanzara en el desarme de Lebacs, los instrumentos estrellas que eligieron los argentinos en los últimos tiempos para ahorrar en pesos.

"Hay consenso en el mundo en que estamos haciendo lo que hay que hacer", aseguró una fuente del Gobierno.

Consultados por las negociaciones, un vocero del FMI se limitó a decir que continúan "plenamente comprometidos con las autoridades argentinas a raíz de los anuncios de hoy (por ayer)" y que esperan "con interés mantener conversaciones productivas esta semana en Washington".

Está previsto que la comitiva argentina regrese el miércoles desde la capital de EE.UU, aunque algunos funcionarios podrían extender su viaje para avanzar con las negociaciones. A fines de septiembre se reúne en Board del FMI; será el momento en el que apruebe las modificaciones y se produzca el segundo desembolso para la Argentina por u$s 3000 millones.