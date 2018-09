Marco Lavagna: "Para Macri, todo es responsabilidad de otros"

¿Qué te pareció el mensaje del Presidente? ¿Esperabas más autocrítica?

-Sí, faltó autocrítica. Para Macri todo es responsabilidad de otros, sin tener ellos ninguna responsabilidad. El problema de esto es si realmente se lo creen ese diagnóstico, que es erróneo, y buscan soluciones equivocadas. El problema de esto es no sonar creíble, se habla del frente externo, de los cuadernos, pero no se habla de las Lebac y la tasa de interés, si no reconocés los problemas internos, entre ellos la inflación, es muy difícil encontrar la solución.

¿Los cambios de Gabinete, que deberían apuntar a oxigenar al Gobierno, sumaron?

-Lo del Gabinete, todo ese manoseo que hubo el fin de semana con idas y vueltas, que parece que eran cosas que sacaban ellos mismos, fue muy malo para la imagen y la credibilidad del Gobierno, debilita al gabinete en su conjunto, no solo a Dujovne. Los radicales que desembarcaban, que después no... todo habla de la fragilidad política en la coalición de Gobierno y eso te complica que después te crean las medidas que vas a tomar. Y en el caso de Dujovne, encima tiene que sentarse con el Fondo a negociar un nuevo programa.

¿Las medidas no te convencieron?

-Se meten cada vez más en los típicos programas del FMI y entregan la política económica ahí y no se responde el punto más importante de todo esto, que es cómo dejar de pensar en una economía de ajuste, ajuste y ajuste y pensar en cómo hacés para crecer. La única forma de hacerlo es expandir la economía para lograr los equilibrios. Hablan de déficit cero, de cómo subir impuestos, y no hablan de cómo crecer. Mientras tanto el deterioro social sigue creciendo.

Trascendió un paper de Hacienda que ubica a la caída del PBI en el 2,5% y una inflación en 42%...

-Suena razonable, el impacto de la devaluación va a ser muy fuerte, sobre todo en alimentos que pega muy fuerte, pero también en muchos servicios básicos que es un problema de la economía que cada vez está más dolarizada y mientras tanto el salario apenas ajustado al 15%. El salario real va a tener una pérdida de poder adquisitivo importante y el año próximo, en el mejor escenario, suponiendo incluso que todo les 'sale bien', vas a tener una economía chica, con pocos puestos de trabajo... El Gobierno no termina de plantear un esquema económico donde digan cómo vas a revertir la situación en la que estamos.

¿Qué va a pasar con el Presupuesto 2019?

-Primero hay que ver cuál es el Presupuesto, hoy no sabés. ¿Los de ese informe reservado van a ser los parámetros del Presupuesto? No existe ningún parámetro que te permita vislumbrar un Presupuesto, la inflación y el dólar siguen subiendo, no sabés tampoco cómo va a resultar la negociación de mañana con el FMI... La verdad que es muy difícil, amén que la predisposición a discutir siempre está.

¿La decisión de poner retenciones a las exportaciones para que los que más ganan también contribuyan con el ajuste no va en el sentido correcto?

-A ver, suena razonable ir a un esquema de retenciones si lo planteás como algo transitorio y dentro de un estimado donde lo utilices para cambiar la lógica del esquema económico; si lo planteás como la única forma de ajustar aumentando impuestos no sirve, porque significa que mañana no lo vas a poder bajar porque volvés a tener déficit.

Este fin de semana volvió a insistirse con la figura de tu padre como eventual candidato de unidad de la oposición el año que viene y hasta se habló de una foto en los próximos días en la que se mostrará con Massa, Urtubey y Pichetto...

-Digo lo que vengo diciendo, acá hace falta un acuerdo político en serio, no para la foto, y dentro de esos acuerdos políticos mi padre puede cumplir un rol importante, sin importar un cargo, hasta desde afuera, te puede aportar un sello de calidad, una suerte de garante de un esquema político en serio.

¿Pero aceptaría o no ser candidato?

-Mirá, lo pusieron en todos lados: presidente, vice, ministro de Economía... no hace falta tener cargos sino tener los acuerdos que te permitan empezar a tener las soluciones que la Argentina requiere para salir adelante.