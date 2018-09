Macri: "No podemos seguir gastando más de lo que tenemos"

Luego de un fin de semana cargado de reuniones y rumores, el presidente Mauricio Macri oficializó hoy la reducción, a menos la mitad, de los ministerios que conforman su Gabinete y anticipó, sin dar mayores detalles, una suba en las retenciones a las exportaciones.

Con casi hora y media de demora, el discurso estaba previsto para las 8.30, Macri abrió el juego diciendo: "Vengo a hablarles con el corazón, como siempre lo hago". Si bien aclaró que los anuncios concretos los ampliaría luego el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el mandatario anticipó: "No podemos seguir gastando más de lo que tenemos".

Tras un repaso por sus primeros dos años y medio de gestión, el Presidente aseguró que "las condiciones internacionales se modificaron".

"El mundo nos pone de frente con nuestros problemas: gastamos más de lo que tenemos, y tenemos que modificarlo", subrayó Mauricio Macri.

"Después de dos años y unos meses, la situación cambió por cosas que están fuera de nuestro control: la peor sequía en mas de medio siglo; por una mala política del gobierno anterior, importamos petróleo y el precio del petróleo en el mundo aumentó; las tasas de interés en los Estados Unidos aumentaron en un ritmo más rápido; China y los EEUU iniciaron una guerra comercial", afirmó.

Y añadió: "Fueron todos cambios que no podíamos prever. El conjunto de estos problemas provocó que quienes nos prestaban, dejaran de hacerlo".

Por ello, continuó, los cambios que proponía su gestión "deberán realizarse más rápido de lo que esperaban".

Con esas expresiones, el mandatario dio por finalizada la etapa de gradualismo económico y pasó a enumerar las medidas que se decidieron durante el fin de semana

Reducción de ministerios y aumento de las retenciones

"He tomado la decisión de reducir los ministerios a menos de la mitad. Los gobiernos tienen distintos momentos y en cada momento se requiere un equipo diferente. Dado este momento que viene por delante, he decidido compactar más mi equipo", señaló.

Y continuó: "Con estos cambios, con las medidas que va a anunciar el ministro Dujovne, y con el apoyo del Fondo podemos empezar a superar la crisis, cuidando siempre a los más vulnerables".

Por otra parte, Macri adelantó que les pedirá a quienes "tienen más capacidad para contribuir, -los exportadores- que su aporte sea mayor".

"Sabemos que es un impuesto malo, que va en contra de lo que queremos fomentar que son más exportaciones para generar más trabajo de calidad en cada rincón en la Argentina, pero les tengo que pedir que entiendan que es una emergencia y necesitamos de su aporte", dijo pidiendo disculpas a los sectores a los que redujo las retenciones ni bien comenzó su gestión en 2015.

El Presupuesto

Macri explicó que las medidas que se adoptaron tienen que ver con "escuchar".

"Escuchar a los que piensan distinto, personas que respeto aunque no estén en mi gobierno. En lo que respecta al Presupuesto, estamos avanzando bien con dirigentes de la oposición porque les recuerdo que nunca tuvimos mayoría en el Congreso", manifestó.

Y continuó: "Es histórico que un gobierno trabaje con la oposición en un presupuesto antes de ser enviado al Congreso. Tener acordado un presupuesto antes de su envío al Congreso significa que entendimos que tenemos que sacarle a la gente esta mochila cargada de un Estado que gasta mucho más de lo que tiene".

Las frases más destacadas del discurso

- "Después de dos años y unos meses, la situación cambió por cosas que están fuera de nuestro control: la peor sequía en mas de medio siglo; por una mala política del gobierno anterior, importamos petróleo y el precio del petróleo en el mundo aumentó; las tasas de interés en los Estados Unidos aumentaron en un ritmo más rápido; China y los EEUU iniciaron una guerra comercial. Fueron todos cambios que no podíamos prever.

- "Hasta que no tengamos un Presupuesto sólido, los argentinos vamos a estar expuestos.

- "El Fondo accedió a elaborar un nuevo plan. Nuestro equipo viaja hoy y los detalles técnicos van a estar en los próximos días. Esto va a despejar cualquier duda sobre el financiamiento de 2019.

- "Para cubrir lo que falta en esta transición, que se ha transformado en emergencia, vamos a pedirles a quienes tienen más posibilidad de contribuir. Me refiero a quienes exportan en la Argentina".

- "Tomé la decisión de reducir la cantidad de ministerios en menos de la mitad. Los gobiernos tienen distintos momentos y en cada momento se necesitan equipos diferentes. Vamos a dar una respuesta más focalizada en el momento que se vive".

- "El golpe que recibimos en estos cinco meses es duro. El mundo nos dijo que vivimos arriba de nuestras posibilidades. Creímos con excesivo optimismo que podíamos ir despacio pero tenemos que ir más rápido".

- "Claro que quisiera pagarles más a los profesores universitarios, a los enfermeros, a los policías… Me encantaría tener más presupuesto para ciencia y tecnología. o llegar más rápido con las cloacas que prometimos… Pero cualquier estrategia de desarrollo necesita empezar por ahí: gastar menos de lo que recauda".

- "El fracaso de la Argentina es que siendo uno de los países potencialmente más rico del mundo, el 30% de su población está en la pobreza".

- "No me van a encontrar del lado de los que por poder o por dinero hipotecan el futuro del país. No me van a encontrar del lado de los que especulan pensando en la próxima elección. Me van a encontrar del lado de los que dejan la vida por ustedes".

- "Los que se oponen al cambio pronostican el caos para generar miedo. Más que nunca tenemos que seguir juntos hacia adelante con la determinación de que "sí se puede". Tengo la fortaleza necesaria y estoy acá por ustedes, pero los necesito más convencidos que nunca frente a los predicadores del miedo".

- "Crisis hubo muchas y los argentinos lo sabemos muy bien. Pero ahora tenemos un Gobierno que enfrenta la realidad sin esconderla, honestamente, con la cabeza abierta para dialogar con todos, pero al mismo tiempo sin tener miedo a pagar los costos que tiene hacerse cargo de esta realidad y cambiarla".