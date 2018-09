Qué pasó hasta acá con la inflación y el dólar en la era Macri

- Diciembre de 2015: fin del cepo cambiario

A las 18.02 del 16 de diciembre de 2015, cuando apenas había pasado una semana desde su desembarco en el ministerio de Economía, Alfonso Prat Gay anunció el fin del cepo cambiario, la serie de restricciones que evitaban la compra de la divisa norteamericana -en un contexto en el que se había incrementado la llamada fuga de capitales- que había puesto en marcha el gobierno de Cristina Kirchner.

Cuando Prat Gay anunció la medida, el dólar, que cotizaba en torno a $ 9,80, voló a $ 14 el día después, el primero para medir el impacto de la decisión, ya que el anuncio se había hecho en horas en que los mercados ya estaban cerrados. Ese valor de $ 14 significó para el Gobierno el “sinceramiento” de una cotización oficial que en los mercados se consideraba artificial. El blue superaba ampliamente ese $ 9 oficial.

- Febrero de 2016: suba de tasas

Luego, el dólar siguió con su movimiento ascendente hasta los $ 16, momento en el que el Banco Central, comandado por entonces por Federico Sturzenegger, decidió endurecer su política monetaria y subió la tasa de interés de sus letras en pesos a un 38%.

La intención de quitarle interés a las oportunidades de inversión en dólares no se hizo esperar y la divisa norteamericana bajó por entonces a $ 14 en febrero de 2016.

- De junio a noviembre de 2016: convulsión política y económica en el mundo

El shock externo por una serie importante de noticias vuelve a poner en jaque a la argentina. El 23 de junio del 2016 el referéndum en Gran Bretaña, conocido como Brexit, en el que triunfó el Sí a la salida del país de la Unión Europea, puso a prueba a los mercados internacionales. A nivel local, como consecuencia de ello el dólar pasó de $ 14 a $ 15,30 casi sin escalas.

La frutilla del postre fue cuando el 9 de noviembre de ese mismo año, el proceso electoral en Estados Unidos dejó como ganador a un excéntrico Donald Trump, quien no era el candidato favorito de la administración de Cambiemos, que había hecho explícito su apoyo a Hillary Clinton a través de la canciller Susana Malcorra.

Otra vez, los mercados externos sufrieron el shock y en el país el dólar volvió a saltar un centavo, superando así los $ 16,20.

- Agosto de 2017: prueba de fuego con las PASO

Las elecciones PASO y la posibilidad de que la ex presidenta Cristina Kirchner volviera fuerte a la escena política, al confirmar su postulación como senadora nacional, hizo reaccionar a los mercados y otra vez ayudó al dólar a pegar un salto de más de un peso.

Cotizando casi en los $ 18 en los días previos a la definición de la elección, la divisa recién logró desinflarse una vez que el resultado estaba sobre la mesa. Allí, suspiró y logró quedar en $ 17,47.

- Diciembre de 2017: recalibrar metas

El anuncio de la recalibración de las metas de inflación volvió a poner en alza al tipo de cambio que, entonces, superó los $ 20.

Ocurrió el 28 de diciembre cuando, en conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, acompañado por los ministros Nicolás Dujovne y Luis Caputo, y el titular del BCRA, Federico Sturzenegger, anunció que se reemplazaba la banda inicial del 8 al 12% por un objetivo de 15%.

Además, se decidió un relajamiento en la política monetaria, con dos recortes sucesivos en la tasa de interés el dólar subió de manera constante y sonante hasta superar los $ 20 y tocar un máximo histórico.

Las corridas cambiarias

Todo parecía moverse con cierta calma (tensa) pero un avanzado 2018 trajo consigo nuevos movimientos y más corridas, impulsadas por un contexto externo desfavorable, primero, y por la propia dinámica interna, luego.

Abril de 2018: se inicia la corrida

La corrida que comenzó el 25 de abril, el dólar de los $ 20,88 a más de $ 25.

Hasta el 25 de abril, el tipo de cambio mayorista valía $ 20,88, en los primeros indicios de la corrida cambiaria llevaron al tipo de cambio hasta los $ 23,25 por dólar, mostrando un avance del 15% durante dicho período. La volatilidad pego un fuerte salto del orden del 32,4%.

Las acciones también sufrieron la volatilidad, con caída registradas del 19% en términos de dólares.

Las reservas internacionales del Banco Central finalizaron mayo con una baja de u$s 6.529 millones tras intervenir en la plaza cambiaria para contener la suba del dólar, que en ese período aumentó 22,1%.

Durante mayo, el organismo liderado por Federico Sturzenegger debió poner en marcha medidas para ponerle un freno al desborde devaluatorio del peso frente al dólar en medio de la corrida de inversores que deshicieron sus posiciones en LEBAC para cubrirse en divisas.

Junio de 2018 - Argentina va al FMI

El 20 de junio de este año, el directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó el acuerdo con la Argentina e inmediatamente liberó unos u$s 15.000 millones, aunque el acuerdo stand by total aprobado era por un total de u$s 50.000 millones.

El 13 de agosto pasado, llegó la primera misión del Fondo, encabezada por Roberto Cardarelli. De ese encuentro, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, confirmó que recibirá $ 3000 millones del desembolso acordado con el FMI para septiembre a fin de financiar el déficit fiscal.

El Gobierno decidió así que el desembolso previsto no fuera de carácter precautorio, como estaba estipulado originalmente al firmar el acuerdo.

Agosto de 2018: otra vez la corrida, de Turquía a la Argentina.

El 30 de agosto último, el dólar se disparó hasta los $ 40 pese a las medidas anunciadas por el Banco Central de subir la tasa, los encajes bancarios y subastar u$s 330 millones, de u$s 500 millones que salió a ofertar.

La volatilidad del mercado se disparó tanto que algunas casas de cambio y pantallas de bancos llegaron a mostrar a la divisa hasta los $ 42. Y en el Rofex, la cotización del dólar futuro de diciembre 2018 cerró a $ 43,70.

Fue una jornada de extremo nerviosismo y volatilidad, con fuertes vaivenes desde la apertura del mercado de cambios.

Al día siguiente y tras las palabras del jefe de Gabinete, Marcos Peña, los mercados abrieron todos a la baja y el riesgo país subió. El posterior anuncio del Banco Central, de elevar la tasa de 45% al 60% y los encajes bancarios otros 5 puntos porcentuales, logró enfriar parte de la corrida. Pero, poco después volvió a dispararse hasta los $ 39,33.

El gobierno nacional buscó nuevamente tranquilizar a los mercados financieros con declaraciones alentadoras, pero no volvió a tener éxito. El mensaje de Mauricio Macri de un minuto y medio dejó más dudas que certezas.

Tras un fin de semana convulcionado y lleno de rumores, antes de que abran los mercados, el Presidente y el titular de Hacienda, intentarán dar un giro al mandato y profundizar el ajuste.

Qué pasó con la inflación

En estos dos primeros años de Gobierno de Mauricio Macri, la inflacion fue una de las variables en las que se enfocaron las miradas de los economistas, empresarios, inversores y, por sobre todo, del Gobierno. Desde diciembre de 2015, el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, cargó la pesada mochila de reducir la suba constante de precios.

El INDEC informó que los precios minoristas en Argentina avanzaron 3,1% en diciembre, principalmente por el incremento en tarifas, alza clave para reducir los subsidios.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en 2017 arrojó un alza de 24,8%, en una notable desaceleración respecto del 40,3% de aumento en 2016, pero a un ritmo ocho puntos superior a la meta dispuesta por el Banco Central, con un techo de 17%.