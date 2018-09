Edición Impresa LA FAMILIA, FUNDADORA DE CERVECERÍA QUILMES, TAMBIÉN ES DUEÑA DE GRUPO PEÑAFLOR

Los Bemberg invierten u$s 10 millones en marca de vinos que lleva su apellido Las botellas se venderán a precios entre u$s 75 y u$s 100. En exclusiva a Clase Ejecutiva, Sebastián de Montalembert, futuro CEO del holding, anticipó el proyecto