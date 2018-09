Definen nuevas tarifas de gas, con opciones de subas de 30% a 140%

Las distribuidoras y productoras de gas, junto a representantes del Estado Nacional y defensores de consumidores empezarán a definir este martes la actualización de las tarifas que corresponden a partir de octubre, con dos propuestas alternativas en discusión: un aumento de entre 25% y 30%, que obedece al mandato político; y otro mayor a 120%, según el esquema que planteó el ex ministro de Energía Juan José Aranguren.

La convocatoria a audiencias públicas fue en el contexto de la devaluación entre marzo y julio, que originó deudas de las distribuidoras a las petroleras por el suministro de gas. Ambas partes firmaron el año pasado contratos de abastecimiento, con la última actualización de una previsión de tipo de cambio semestral de $ 20,345 por dólar en promedio. Como las distribuidoras tienen ingresos en pesos de sus clientes y costos en dólares (el gas que producen las petroleras), la devaluación generó una deuda millonaria, que se estima en $ 10.000 millones y que sería compensada en 24 cuotas a partir de enero del año próximo. Ante el cambio del contexto macroeconómico, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) había citado a las partes renegociar sus contratos para acotar el impacto en las facturas a los usuarios finales.

Con la intención del Gobierno de que las subas en las tarifas ronden el 25% y frente a la imposibilidad de seguir incrementando los subsidios por la necesidad del recorte fiscal, lo que se achicará es el precio al que las petroleras venderán el gas. Según previó Aranguren, el fluido debía estar en u$s 5,26 por millón de BTU en promedio, pero ahora estaría entre los u$s 3,50 y los u$s 4 por millón de BTU.

La primera audiencia pública será mañana a partir de las 9 en el Centro Metropolitano de Diseño (Algarrobo 1041, en el barrio porteño de Barracas), con la participación de la prestadoras Transportadora de Gas del Sur (TGS), Metrogas, Litoral Gas, Naturgy (ex Gas Natural BAN) y Camuzzi, mientras que la otra será el jueves a las 9 en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero (Buenos Aires 734), con Transportadora de Gas del Norte (TGN), Gasnor, Gasnea, Redengas, Distribuidora de Gas del Centro y Distribuidora de Gas Cuyana. Fuentes oficiales desmintieron una versión de que las audiencias serían suspendidas o postergadas por la suba del dólar y los cambios en el Gabinete.

La factura de gas tiene dos componentes: el precio del fluido, que es aproximadamente un 60% de la boleta sin impuestos, y el Valor Agregado de la Distribución (VAD), que remunera a transportistas y distribuidoras y representa el 40%, aproximadamente. El VAD se ajustará de acuerdo a la inflación mayorista acumulada entre marzo y agosto medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en el IPIM. Con un estimado de agosto de 3,5%, el acumulado semestral es de 28,82%, que, de trasladarse todo, impactaría en un aumento de 11%.

Metrogas calculó que el dólar estaría en $ 34,62 en promedio para el próximo semestre, mientras que el grupo de las distribuidoras proponía hasta la semana pasada pactar un dólar a $ 31,50.