Caputo y Dujovne negocian con el FMI

El presidente del Banco Central Luis "Toto" Caputo y su segundo en la entidad financiera, Gustavo Cañonero, se sumarán a la comitiva que hoy viajará a Washington encabezada por el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne. El ex ministro de Finanzas participará de la negociaciones que encabezará el martes el equipo económico para terminar de cerrar los detalles de la solicitud de adelanto con el Fondo Monetario Internacional.

Mientras que Dujovne llevará al Fondo un paquete de medidas económicas para acelerar el ajuste de las cuentas del Fisco y recortar al déficit primario por debajo de 1,3% del PBI en 2019, se espera que Caputo ponga en discusión la posibilidad de flexibilizar la traba que el organismo le puso al ente monetario para operar en el mercado de divisas. Las negociaciones entonces girarán en torno a la posibilidad de intervenir en el mercado cambiario ante situaciones de máxima necesidad.

El equipo económico buscará llevar una batería de medidas impositivas contundentes para dar una señal clara al mercado. Se espera que el ministro de Hacienda y Finanzas presente a la mesa chica del Fondo retenciones generalizadas de entre un 5 y 10% a las exportaciones. Entre las medidas que se barabajan y se anunciarán hoy y serán presentadas a la entidad que conduce Lagarde se especula con modificaciones en el impuesto a los Bienes Personales y modificaciones al monotributo para que las categorías más altas. También estaría definido que se congelaría la rebaja de impuestos prevista en la reforma impositiva aprobada en diciembre.

Cabe recordar que, en la carta de intención, el memorándum de entendimiento entre la Argentina y el FMI, se acordó un crédito de u$s 50.000 millones en modalidad stand-by, de los cuales un primer tramo, de u$s 15.000 millones, se desembolsó en junio. En tanto, estaba prevista la posibilidad de contar con adelantos de u$s 3.000 millones en cada trimestre posterior (hasta junio de 2021).

Con este paquete de medidas, el board del Fondo que dirige Christine Lagarde tendrá hasta mediados de septiembre para dar una respuesta a la solicitud de adelantos del Gobierno.