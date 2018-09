El dólar terminó agosto con la mayor escalada desde la salida del cepo

El dólar terminó agosto con una suba del 35% a $ 37,99, más que nada como resultado del salto del 20% que acumuló la semana pasada. Anuncios presidenciales que pesaron en el ánimo de los inversores, dudas respecto del programa financiero 2019 que llegaron al extremo de aumentar las probabilidades percibidas de default y medidas extremas contribuyeron para que agosto resultara el peor mes desde la salida del cepo (43%).

En el mercado mayorista, la semana pasada arrancó con una cotización de $ 31,80. Para el viernes, cerró en $ 36,85, lo que significó una suba de 15,9% ($ 5,05 pesos). En el mes, la suba es de 30%. En lo que va de 2018, la divisa promedió un aumento de 95,6%, ya que en la última cotización de 2017 se ubicó en $ 18,87.

En el mercado minorista, al inicio de la semana, el dólar minorista estaba a $ 31,80 y al cierre del viernes promedió los $ 37,99, un aumento de 20,71% de su valor. En el mes acumuló un avance del 35,58% y en 2018 más que duplicó su valor, porque subió un 100,79% (había cerrado 2017 a $ 19,07).

El miércoles y el jueves fueron los más duros, con subas diarias que llegaron al 11% en el segundo caso. En un mensaje grabado de poco más de dos minutos, el presidente Mauricio Macri aseguró que "frente a las expresiones de falta de confianza de los mercados por la capacidad de la Argentina de lograr financiamiento para 2019", se había buscado modificar el acuerdo con el FMI para "adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo". El mensaje no sólo no calmó, sino que la falta de precisiones de un acuerdo que hasta ayer se negociaba empeoró el panorama.

La estrategia del BCRA

A las 10:45 del jueves, y con el dólar en $ 40 en el mercado mayorista, el Banco Central (BCRA) comunicó una fuerte suba de tasas. "En respuesta a la coyuntura actual y ante el riesgo de que implique un mayor impacto sobre la inflación doméstica, el Comité de Política Monetaria resolvió por unanimidad reunirse fuera del cronograma preestablecido y aumentar la tasa de política monetaria a 60%", informó en un comunicado.

Además, se comprometió a mantener la nueva tasa "al menos hasta el mes de diciembre" para "garantizar" el "sesgo contractivo" en el manejo de la política monetaria.

Pero la suba de tasas no fue lo único que comunicó el Central ese día. También subió 5 puntos porcentuales los encajes bancarios. Esta medida apuntó a aumentar la cantidad de dinero que los bancos deben tener inmovilizado. La autoridad monetaria comunicó que los encajes se podían integrar también con Leliq y Nobac.

A pesar de no poder intervenir de manera directa en el mercado cambiario por el acuerdo con el FMI, el Central subastó reservas y vendió u$s 1080 millones esta semana. Con este aporte, agosto fue el segundo mes del año más costoso en términos de reservas, porque el Central se desprendió de u$s 2596 millones y aún así el dólar subió alrededor de 30%. En lo que va de 2018, la entidad dirigida por Luis Caputo vendió u$s 14.036 millones.