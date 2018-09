Cronista Charts: el 28 de diciembre como punto de inflexión para llegar a la crisis

BANCO CENTRAL

Desde el 22 de junio, día del desembolso de u$s 15.000 millones del FMI, las reservas pierden u$s 10.600 millones. Las subastas de divisas explican buena parte de esa caída. Pero se empiezan a sumar otros factores como demanda de billetes minoristas y pagos de deuda. El viernes, la salida de billetes del sistema y arbitrajes con futuros restaron más de u$s 1100 millones