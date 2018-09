Tras el rebote del viernes, analistas ven potencial de más avance en las acciones

El Merval finalizó la semana con un rally del 9% y con acciones subiendo mas del 20% para las cotizantes en la bolsa porteña, así como en las acciones que cotizan en Wall Street. Bancos de inversión han recomendado posicionarse en activos locales, ya que ven a los precios como un buen punto de entrada ya que sus valuaciones lucen baratas. Aun así, para analistas del mercado, el escenario actual es binario, con la posibilidad de que el gobierno logre estabilizar la situación macroeconomía y financiera.

En un informe enviado a sus clientes, los analistas de Delphos Investment destacan que actualmente nos enfrentamos ante un panorama binario. ¿Podrá la administración actual encarrilar la macro? “Si la respuesta es sí, entonces los retornos del mercado accionario, en dólares, pueden alcanzar valores superiores al 50% o más. Podemos afirmar que las valuaciones actuales en Argentina justifican el riesgo que uno debe asumir, pero exponerse o no a dicho riesgo dependerá entonces del inversor, de su aversión al riesgo y su visión sobre la coyuntura política de aquí en adelante”, afirman en su reporte semanal.

Además, desde la compañía agregan que actualmente ven que las valuaciones lucen atractivas y que justifican el riesgo al que uno está exponiéndose, pero no significa que sea aplicable para todos. “Aunque dicha relación sea atractiva, el riesgo sigue siendo muy alto, y probablemente este frenesí continúe con una macro que todavía debe acomodarse”.

Dentro del mismo análisis, los analistas de Delphos destacan que “tomando a los bancos como referentes del mercado (por volumen y market cap) analizamos dónde estamos parados hoy y que podría pasar si el tipo de cambio continúa al alza. Según nuestra perspectiva, en base a las valuaciones actuales de los bancos, nos situamos en una zona de “precios baratos”, incluso con algunas compañías en zona de “precios regalados”.

Como otros participantes del mercado, desde Delphos entienden que el tipo de cambio ha llegado a un nivel de equilibrio, y que de ahora en más el mercado comenzará a poner en el valor de la moneda la probabilidad de que Macri pueda ejecutar el plan que anunciarían el lunes o que no pueda culminar el mandato. “El primer escenario puede ofrecer un recorrido alcista de más del 50% en dólares (volviendo a los valores alcanzados en noviembre 2015), mientras que el segundo podría provocar que el mercado continúe ajustando, cayendo incluso más de un 50% (niveles comparables a febrero 2014). Ambos eventos no son igualmente probables, por lo que hoy, paga asumir el riesgo de una mayor exposición a acciones argentinas”.

En la semana que paso, los analistas de Morgan Stanley han salido a recomendar nuevamente acciones argentinas, sobre todo las del sector bancario. Si bien asumían que sus objetivos iban a estar debajo de proyecciones pasadas, aun le ven un recorrido de mas de 100% para las acciones financieras desde los valores actuales.

De las acciones de Banco Francés, esperan como precio objetivo de u$s 16, frente a u$s 21 previos. Contemplando que la compañía actualmente opera en u$s 8, pronostican una suba del 100% desde los valores actuales. Para el caso de Grupo Financiero Galicia el precio objetivo ahora de Morgan Stanley es de u$s 39, frente a los u$s 58 previos de esta forma, el potencial de suba que le ven a la acción es de 74% desde los valores actuales. Respecto a Banco Macro esperan que la acción llegue a u$s 85, (la proyección previa era u$s 120), con un potencial de suba de 125% desde los valores actuales. Por último, los analistas de Morgan Stanley planteron su proyección para las acciones de Supervielle es de u$s 14, frente a los previos u$s 26 antes, con un potencial de suba de actuales.

Desde el lado de análisis técnico, informes de la consultora Rubén J Ullua, especializada en análisis técnico han señalado que varias acciones del mercado local han dejado señales alcistas importantes. “Mientras los mínimos de la semana pasada sean reconocidos como soporte y no sean vulnerados, existieran las chances de un rebote mayor para las acciones locales. El Merval en pesos ha mostrado señales de reversión que son auspiciosas. Por su parte, el Merval en dólares también ha rebotado con fuerza y ha regresado a los 680 puntos, lo que representan los niveles vistos con la salida del cepo cambiario. Desde allí el Merval inicio un rebote de las dos ultimas jornadas operativas. Tanto en pesos como en dólares hemos visto buenas señales alcistas e importantes rebotes que podrán extenderse mientras los mínimos de la semana pasada no sean vulnerados”