El dólar de hoy obliga a AES a capitalizar filial para no frenar proyecto eólico La compañía inyectó u$s 11 millones, al verse obligada a afrontar pagos y compromisos del Parque Eólico Energética I, que adquirió en marzo, por u$s 8 millones. Utilizó un tipo de cambio de $ 37,60, según informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV)