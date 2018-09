Claves de una semana al rojo vivo: dólar, tasas, rumores y negociación con el FMI

El lunes, el ministro de Hacienda, Nicolas Dujovne, admitió públicamente que la economía argentina no crecería este año y que, a contramano de los pronósticos previos, el PBI caería en 2018 un 1%. Así comenzó una de las semanas más difíciles de la gestión de Mauricio Macri.

La intranquilidad se fue apoderando de los inversores y el síntoma que mostró el nerviosismo fue la cotización del dólar, que empezó a recalentarse. Frente a una suba de 55 centavos entre el lunes y el martes en el mercado minorista, el Gobierno nacional decidió difundir el miércoles un mensaje con el que Macri anunció un adelanto de las cuotas previstas en el acuerdo con el FMI y que eso permitía asegurar el programa financiero para 2019.

Lejos de domar las subas de la divisa extranjera, los pocos detalles del mensaje presidencial generaron más tensión en el mercado cambiario y tocaron un pico el jueves, cuando el dólar cerró en 39,77 pesos en el mercado minorista, $ 8,23 por encima del lunes. En solo cuatro días, la divisa había escalado un 26%.

En el medio de una de las peores jornadas para el peso desde 2002, el Banco Central intentó mitigar las subas con una fuerte suba de tasas, al decidir subir la tasa de referencia al 60% y sostenerla en ese nivel hasta diciembre. Además, siguió subastando reservas y se desprendió de u$s 1080 millones en la semana.

Con improvisadas conferencias de prensa, Dujovne intentó comunicar algún detalle de las renegociaciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sobre la asistencia a la Argentina, pero terminó pateando la pelota de las definiciones para el lunes próximo.

Los rumores de modificaciones del Gabinete ardieron especialmente el miércoles y jueves, y todos apuntaron a una de las figuras más fuertes del macrismo: Marcos Peña, que salió a negarlos.

Además, en un movimiento impensado hace un tiempo, María Eugenia Vidal se diferenció de las definiciones del ministro coordinador sobre la crisis económica. Rogelio Frigerio, en tanto, dejó otra de las frases: "Estamos atravesando un río embravecido, pero tenemos un capitán fuerte. Los marineros, es decir, el equipo, son totalmente prescindibles".

Dólar: suba de 20% en la semana, 35% en el mes y 100% en 2018

En la Argentina, el dólar hoy tiene dos referencias: la del mercado mayorista, en donde operan los grandes jugadores; y la del minorista, el que se consigue en bancos y casas de cambio y depende de la cotización que ofrezca cada entidad privada.

En el mercado mayorista, la semana arrancó con una cotización de $ 30,92. Para el viernes, la cotización cerró en $ 36,85, que significó una suba de 19,2% ($ 6,03 pesos). En el mes, la suba es de 34,5% (la última cotización de julio fue $ 27,39). Y en lo que va de 2018, la divisa acumuló un aumento de 97,7%, ya que en la última cotización de 2017 se ubicó en $ 18,64.

En el mercado minorista, las variaciones dependen de cada banco. Sin embargo, el Banco Central difunde un promedio que releva entre las principales entidades financieras porteñas que es tomado como referencia para este mercado. El viernes pasado, el dólar minorista cerró en $ 31,47 y al cierre del viernes promedió los $ 37,99, un aumento de 20,71% de su valor. En el mes acumuló un aumento del 35,58%; ya que pasó comenzó agosto con un valor de $ 28,02. Y en 2018 más que duplicó su valor, porque subió un 100,79% (había cerrado 2017 a $ 19,07).

La estrategia del BCRA: suba de tasas, encajes y venta de reservas

A las 10:45 del jueves, y con el dólar en $ 40 en el mercado mayorista, el Banco Central comunicó una fuerte suba de tasas.

"En respuesta a la coyuntura actual y ante el riesgo de que implique un mayor impacto sobre la inflación doméstica, el Comité de Política Monetaria resolvió por unanimidad reunirse fuera del cronograma preestablecido y aumentar la tasa de política monetaria a 60%", informó el Central en un comunicado.

Además, se comprometieron a mantener la nueva tasa "al menos hasta el mes de diciembre" para "garantizar" el "sesgo contractivo" en el manejo de la política monetaria.

Esta fue la segunda vez en el mes que el Comité de Política Monetaria se reunió fuera de cronograma para subir la tasa. Según había definido este órgano del Banco Central el 7 de agosto, recién el 11 de septiembre comunicarían cómo seguiría la tasa de referencia, pero debieron ajustar el porcentaje al elevarlo de 40% a 45% el 13 de agosto; y al pasarla de 45% a 60% el jueves de esta semana.

La suba de tasas no fue lo único que comunicó el Central ese día. También subió 5 puntos porcentuales los encajes bancarios. Esta medida apuntó a aumentar la cantidad de dinero que los bancos deben tener inmovilizado. La autoridad monetaria comunicó que los encajes se podían integrar también con Leliq y Nobac, las letras y las notas que la actual conducción del Central utilizar para desarmar el stock de Lebac.

A pesar de las restricciones para intervenir en el mercado cambiario por el acuerdo con el FMI, el Central subastó reservas y vendió u$s 1080 millones esta semana. Con este aporte, agosto fue el segundo mes del año más costoso en términos de reservas, porque el Central se desprendió de 2596 millones y aún así el dólar subió alrededor de 30%. En lo que va de 2018, la entidad dirigida por Luis Caputo vendió u$s 14.036 millones.

El mensaje de Macri sobre el FMI y los detalles de la renegociación del acuerdo

Una de las fuentes de mayor incertidumbre de la semana tuvo lugar el miércoles antes de que arrancara la rueda cambiaria.

En un mensaje grabado de poco más de dos minutos, Macri aseguró que "frente a las expresiones de falta de confianza de los mercados" por "la capacidad de la Argentina de lograr financiamiento para 2019", se había buscado modificar el acuerdo con el FMI para "adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo".

"Esta decisión apunta a eliminar cualquier incertidumbre que se hubiera generado ante el empeoramiento del contexto internacional", reforzó el Presidente.

La decisión de difundir este mensaje se dio después de dos jornadas intranquilas para la cotización del dólar. Entre lunes y martes, el dólar había registrado una suba de 55 centavos, lo que equivalía a un aumento de casi 2%.

El mensaje se subió a la cuenta de YouTube de Casa Rosada antes de que empezara la rueda cambiaria del miércoles, pero no tuvo el efecto esperado. Entre el miércoles y el jueves, la incertidumbre frente a la falta de detalles provocó una brusca caída en el valor del peso: tan solo esos dos días, el precio del dólar se disparó $ 7,72 pesos.

Para intentar mitigar los impactos de la corrida cambiaria, Dujovne intentó brindar algunos detalles el miércoles por la noche en una improvisada conferencia de prensa. A última hora y desde la Casa Rosada, el ministro contó que "la Argentina ha llegado un entendimiento para reforzar el programa que tenemos con el Fondo de manera tal de despejar toda incertidumbre acerca del financiamiento en el año 2019". Y anunció dos ejes en las negociaciones: una reducción de la meta de déficit fiscal para el año próximo (el 1,3% "se convierte en un techo", aseguró) y adelantar los fondos previstos para 2020 y 2021 a 2019.

Pero este mensaje tampoco dio resultado. Al día siguiente, el peso sufrió la peor jornada desde marzo de 2002, ya que la divisa norteamericana llegó a escalar más del 23% en el día.

El jueves por la noche, Dujovne volvió a hablar con la prensa a última hora en la Rosada para anunciar que el próximo lunes habrá una conferencia de prensa en el Ministerio de Hacienda. Además, ese mismo día por la noche, el funcionario viajará a Washington para "avanzar en el entendimiento técnico acerca de los desembolsos adiciones para el año 2019".

Rumores de cambios de Gabinete y tensiones en el oficialismo

Los difíciles momentos que se vivieron en el frente cambiario tuvieron un fuerte impacto político en el Gobierno. Los rumores de modificaciones del Gabinete corrieron especialmente entre miércoles y jueves, con eje en el jefe de Gabinete.

Fue el propio Peña el encargado de negarlo. El jueves por la mañana, antes de que comenzara la rueda cambiaria, habló con Radio Mitre y, frente a la pregunta de si Macri estaba pensando en hacer cambios, aseguró que "claramente esa no es la solución en la que está pensando el Presidente". "No hay una solución mágica por esa vía, tenemos que seguir trabajando. No estamos ante un fracaso económico ni mucho menos", dijo.

Sin embargo, ese mismo día y en un discurso que dio en el Council de las Américas, Frigerio -uno de los identificados en el "ala política" de la adminstración nacional-, matizó la negativa de Peña.

"Estamos atravesando un río embravecido, pero tenemos un capitán fuerte. Los marineros, es decir, el equipo, son totalmente prescindibles", dijo por la mañana, idea que después reforzó en una entrevista con un canal de televisión.

Frigerio no fue la única voz que enfrentó los dichos de Peña. La gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal también salió a despegarse de la negación de la difícil situación económica y cómo impacta en la incertidumbre no en los mercados, sino en las personas. "No reconocer la dificultad económica es no entender lo que le pasa a la gente", aseguró la gobernadora.