Morgan Stanley ve rebote de más de 100% en acciones en bancos argentinos

El ajuste de las acciones fue muy importante en los últimos meses y en las dos últimas jornadas logró estabilizarse y mostrar un rebote. En los dos últimos días, las acciones suben un 11% en dólares en promedio, con ganancias de hasta 20% en dólares como Distribuidora de Gas Cuyana y Galicia.

Uno de los bancos de inversión internacional que fue muy optimista en los últimos años para las acciones locales es el Morgan Stanley, que en su último informe asume una reducción de ganancias para las acciones locales, aunque ve un potencial de rebote que en su mayoría supera el 100% para las acciones locales.

Los analistas de Morgan Stanley elaborado un informe en el cual actualizaron los objetivos de las acciones del sector bancario luego de los resultados de balances del segundo trimestre de 2018 y luego de la corrida cambiaria de los últimos meses.

“Tras los resultados del segundo trimestre más débiles de lo esperado, (excepto en Banco Francés) y tasas de interés de referencia más altas, estamos reduciendo nuestro estimaciones monetarias para 2018 y 2019, que en su mayoría incluyen una mayor pérdida de préstamos provisiones, crecimiento de préstamos más débil y mayores márgenes de interés neto. En promedio, nuestro las estimaciones en moneda local caen un 13% para 2018 y un 7% para 2019”, detalló el banco de inversión.

Por otro lado, desde Morgan Stanley agregaron que “las estimaciones de ganancias por acciones en dólares de los Adrs argentinos cayeron en promedio, 29% para 2018 y 34% para 2019 versus el pronóstico anterior".

Además, reconocieron que la moneda "representa el aspecto más desafiante del caso de inversión, y a que su volatilidad permanece muy alto, por ejemplo, cayendo un 23% en los últimos 2 días. Nuestros objetivos para fin de 2018 caen un 33%, en promedio”.

Mirando hacia adelante, desde la compañía ven desafíos desde el lado macroeconómico aunque a la vez reconocen que hay mucho valor en los bancos argentinos después de la fuerte corrección de las acciones en lo que va del año.

“Todas las acciones están cotizando a mediados de un solo dígito Price Earningung (P/E), y algunos cerca de 1.0 veces valor libro. Dicho esto, el caso de inversión descansa, como lo ha hecho ha sido el caso todo el tiempo, sobre el éxito de la normalización macro”, afirmaron desde Morgan Stanley a la vez que pronosticaron que la situación actual "será solo una pausa (dolorosa) en lugar de un descarrilamiento en dicha normalización".

Yendo a la parte del futuro de las acciones bancarias, desde Morgan Stanley entienden que en su mayoría, los bancos podrán navegar el contexto de una mayor desaceleración macroeconómica sin mayores impactos en las ganancias en moneda local.

“Su sensibilidad a la suba de tasas, el exceso de reservas para pérdidas en préstamos, y relativamente bajo apalancamiento juegan a favor del sector. Aun así, una inversión en los bancos hoy requiere paciencia y mucha disposición a sobrellevar la volatilidad”, afirmaron.

Sobre las acciones de Banco Francés, esperan como precio objetivo de u$s 16, frente a u$s 21 previos. Contemplando que la compañía actualmente opera en u$s 8, pronostican una suba del 100% desde los valores actuales.

Para el caso de Grupo Financiero Galicia el precio objetivo ahora de Morgan Stanley es de u$s 39, frente a los u$s 58 previos de esta forma, el potencial de suba que le ven a la acción es de 74% desde los valores actuales.

Respecto a Banco Macro esperan que la acción llegue a u$s 85, (la proyección previa era u$s 120), con un potencial de suba de 125% desde los valores actuales.

Por ultimo, los analistas de Morgan Stanley planteron su proyección para las acciones de Supervielle es de u$s 14, frente a los previos u$s 26 antes, con un potencial de suba de actuales.