El dólar retoma la suba tras la primera de tres subastas que realizará el Central Ya colocó u$s 75 millones que adjudicó en su totalidad a un precio promedio de $ 37,61. Poco después, el billete borró la baja y avanzaba por encima de los $ 38. La autoridad monetaria realizará dos subasta más por u$s 100 millones y u$s 500 millones.