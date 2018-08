Operadores esperan señales políticas más que nuevas medidas económicas

Después de haber hecho un anuncio sobre el anticipo de fondos de parte del FMI y haber subido, una vez más, la tasa de referencia de política monetaria y los encajes, el Gobierno se pregunta qué quiere el mercado. Los analistas coinciden en que falta confianza, por lo que ya no hay soluciones económicas o monetarias que sirvan, sino cambios de índole político.

Un grupo de analistas y operadores respondieron a la consulta de El Cronista respecto a qué queda por hacer.

Alejandro Bianchi, de Invertir Online.com: "El mercado del dólar no le hace caso a los anuncios. En mi opinión, el mercado primero tiene que llegar al equilibrio en una situación de confianza cero. El tipo de cambio de referencia es el de convertibilidad ajustado por las Lebac. Parecería que el mercado espera que ruede alguna cabeza para que pueda cambiar el nivel de confianza en la administración actual".

Leonardo Chialva, de Delphos Investment: "No alcanzan las medidas. La crisis ya es política; de confianza. Dinero sin plan no sirve. El foco esta puesto en la necesidad de un ajuste fiscal mayor. Y el Gobierno no brinda detalles al respecto. El cuadro de las necesidades de financiamiento ya no va más. Ahora se requieren detalles sobre el ajuste. Y estos generan dudas por el apoyo político que se requiere para llevarlos a la práctica".

Miguel Arrigoni, de First: "El mercado, ya a esta altura del partido, exige cambios fuertes de gabinete, a mi entender. El plan de las Lebac devastó todo, y ya nadie tiene confianza. Ni siquiera el FMI. Lamentablemente, no alcanza con el descrédito del gobierno anterior. Es hora de hacer cambios en serio y presentar un plan económico-financiero que no se ve por ningún lado. Lo que vemos es más de lo mismo, la tasa a 60% en el mercado debe ser 80%; antes cuando era 45% en la calle era 65% o 70%. Subir los encajes en 5 puntos es llevar el nivel de presión es una locura. O Mauricio Macri presenta plan sólido o hace recambio de Gabinete".

Sabrina Corujo, de Portfolio Personal: "A esta altura, creo que esto tiene un trasfondo más político que económico, en este sentido, las decisiones económicas o medidas monetarias que puedan realizar para apaciguar las aguas de forma rápida no alcanzan. Lo económico ya se estaba ajustando, era cuestión de tiempo. Creo que la crisis es una cuestión de confianza, se necesita medidas políticas que generen un cambio rápido en las expectativas".

Diego Martínez Burzaco, de MB Inversiones: "El mercado quiere una brújula económica: no hay números ni plan económico. El gradualismo murió hace rato, pero no sabemos cuál es el modelo ahora. Es todo muy poco concreto. Dicen que van a bajar el déficit fiscal, pero no cómo. Dicen que no hay chance de default, pero no muestran los números del programa de financiamiento. Dicen que la economía se recuperará en 2019, pero no sabemos en base a qué. Dicen que la inflación va a bajar, pero no tenemos medidas concretas de cómo. Es un cúmulo de situaciones que quedaron sin dirección ni brújula, tras el evento de la corrida cambiaria y aceleración de la inflación, cambiaron las reglas de juego pero no sabemos cuáles son esas reglas nuevas. Lo de hoy parece poco. Hubiera sido más agresivo en la tasa y complementado con una orden de vender u$s 10.000 millones de reservas a un precio determinado".

Alejandro Navarro, de RIG Valores: "La aparición en escena del Fondo es el motivo más grande de desconfianza de los mercados. A nivel internacional, son el prestigio y pericia del Fondo los que están devaluados. Quizá ese punto, haber ido al Fondo, pueda considerarse apresuradamente como el error de cálculo más grande de este Gobierno; sin embargo, no existían muchas alternativas viables en este contexto local e internacional. El Gobierno debiera comenzar por sorprender con políticas de gran seducción impositiva. Habría que promover mayores ingresos, no tan solo concentrarse en recortes de gastos. Es un error esperar el 100% de la solución desde el Estado, y ese es el paradigma cultural que resulta más difícil de cambiar".