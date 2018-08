Fuerte preocupación en los empresarios por la corrida y reacción oficial

El encuentro del Council of the Americas empezó ayer a las 8 con el dólar a $ 34,50 y dos horas y media más tarde, el tipo de cambio había subido un 13% hasta $ 40, mientras el Banco Central aumentó, interín, las tasas de interés y los encajes. Toda evaluación quedaba vieja pronto, en medio de la sorpresa de los empresarios por el shock devaluatorio.

Gabriel Martino, presidente del HSBC Bank Argentina, hablaba con periodistas minutos antes de la apertura del mercado. "Los fundamentals de la economía son los mejores de las últimas dos décadas. Argentina no está en default como estuvimos durante muchos años, no tenemos problemas de financiamiento porque el Fondo Monetario Internacional (FMI) va a financiar el 2018 y 2019 y los bancos, que fueron catalizadores de crisis en el pasado, hoy están muy sanos y, en el fondo, muy pero muy capitalizados. Argentina no tiene nada que ver con el 2001", dijo. "Hoy con este dólar Argentina es muy competitiva. Falta que nos tranquilicemos", agregó.

Cristiano Ratazzi, titular de Fiat Argentina, decía al principio de la mañana que creía en la "libertad del mercado" y que el Gobierno no podía "gastar u$s 200 o 300 millones de reservas de los argentinos por día" para contener al dólar. "La otra alternativa es el cepo, que casi nos lleva a ser Venezuela", recordó. Las licitaciones de dólares del Banco Central se retomaron a la tarde, a medida que la corrida cambiaria no cesaba.

Fuera de los micrófonos, algunos se atrevían a decir algo que callaban en público. "Tasa al 60% y dólar a $ 40 es una bomba atómica", se comentaba en los pasillos del Hotel Alvear Palace, del barrio porteño de Recoleta.

El titular de la Cámara de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, consideró: "El peso no tiene valor y no es referencia para los empresarios del comercio ni de la industria, solo se usa para comprar el pan. Las medidas que toma el Gobierno parece que no son suficientes y mientras no podamos achicar el déficit fiscal y frenar la inflación, no se sabe hasta dónde va a llegar el dólar". Además, el constructor señaló: "El impacto en la actividad es muy fuerte por el ajuste fiscal y el caso de los cuadernos, que impacta directamente en la obra pública".

Para el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, "reconstruir una Argentina devastada después de tantos años va a llevar tiempo". "Tomemos todo el tiempo que haga falta mientras el rumbo sea el correcto. Estos movimientos tan bruscos del tipo de cambio tampoco nos convienen porque se pierde las relaciones de precios, y ahí siempre hay algún perjudicado, que es el asalariado", amplió. Horas después, volvió a correr con fuerza el rumor de suspensión de la baja o incluso de alza en las retenciones a las exportaciones del campo.

Martín Cabrales, vicepresidente de la empresa de café, expuso: "Pensamos que en algún momento el dólar se va a estabilizar; lo que nos preocupa siempre, en todas las épocas, es la inflación y el consumo".

Diego Bekerman, presidente de Microsoft, dijo que no ve "un freno en los proyectos de transformación de más largo plazo, porque las compañías saben que tienen que invertir para el largo plazo para su transformación". "En términos de exportación, mientras nuestro costo sea más bajo se genera una oportunidad", acotó.

El diputado industrial José Ignacio De Mendiguren, del Frente Renovador, fue mucho más crítico. "Me extraña que haya tantos sorprendidos ahora, cuando se observaba que el eje de la política económica del Gobierno era la bicicleta financiera, como en 2016 y 2017, donde la estrategia era fomentar el ingreso de capitales especulativos, planchando el tipo de cambio y elevando la tasa de interés. Hay que resetear el modelo", comentó el legislador massista.