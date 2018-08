El dólar a $ 40 alteró al Gobierno: no habrá calma hasta cerrar con el FMI

El dólar minorista promedio cerró en $ 39,97 y el Gobierno vivió ayer su momento de mayor volatilidad en el convulsivo 2018. Las diferencias en la cúpula de Cambiemos quedaron a la vista. El ministro Rogelio Frigerio y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal contradijeron al jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien es el arquitecto de la comunicación oficial. En medio de versiones sobre su salida, este último le dijo a El Cronista que la volatilidad persistirá en las próximas semanas hasta que se conozcan los detalles del remozado acuerdo con el FMI, que adelantaría los desembolsos para 2019.

Cuando se retiraba del Council de las Américas, Peña afirmó que la Casa Rosada se aseguró el apoyo de los principales socios del Fondo (Estados Unidos, China, Alemania, Francia, entre otros) para que avalen adelantar el financiamiento para el próximo año. Este paso demoraría semanas y devendrá en retoques en el acuerdo, que exigirá más ajuste fiscal al gobierno de Mauricio Macri. ¿Cree que la volatilidad persistirá hasta que se conozcan los detalles del acuerdo con el FMI?, fue la pregunta de este medio. "Sí", respondió el jefe de Gabinete sin detener su marcha por los pasillos del Hotel Alvear.

En el Gobierno las respuestas suelen ser de ese tenor. "Nadie sabe nada, hasta que se conozcan los retoques del acuerdo con el Fondo. Hay que ver qué dice el staff...", comentaba un referente de Cambiemos ayer. Respecto a la suba del dólar, nadie sabía qué responder. "Lo del dólar es una histeria... Este problema es más político que económico", comentó un secretario nacional.

Esta incertidumbre pegó de lleno en las figuras políticas de Cambiemos. Peña hizo gala de su optimismo y a primera hora de la mañana había dicho que "no hay un fracaso económico", ante la suba del dólar y que Macri haya pedido adelantar los desembolsos del FMI. Horas más tarde, la gobernadora Vidal salió a plantear en otra radio: "Estamos ante una dificultad y no reconocerlo sería no entender lo que le pasa a la gente todos los días". La mandataria tiene la estrategia de salir a recorrer la provincia de Buenos Aires, durante el período de recesión. Hace tiempo que Vidal y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, mantienen un distanciamiento con Peña.

Las diferencias del ala política del Gobierno quedaron también en evidencia, en el Council de las Américas, adonde asistió la dirigencia empresarial. En la apertura del encuentro, junto al jefe de Gobierno porteño, Peña sostuvo que Macri viene superando obstáculos desde que manejaba la Ciudad. "No sólo con el liderazgo de Mauricio, sino también con el trabajo del equipo, afirmó.

En ese mismo escenario, horas más tarde, Frigerio sostuvo: “estamos atravesando un río embravecido pero tenemos un capitán que maneja el timón con mucha firmeza y los marineros (o el equipo) es totalmente prescindible, puede cambiar”.

A su vez, el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, pidió ayer en el Council “fortalecer” el liderazgo político del Presidente. En esa línea, el gobernador de Mendoza planteó convocar a empresarios y sindicalistas para “pactar cambios”. Ampliar la mesa de decisiones, incluso con voces del peronismo, es lo que viene planteando también el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y eso llevó a que quede afuera de la toma de de Cambiemos. Pero este referente político volvió a cobrar relevancia en los últimos meses, desde que Nación acordó con el FMI, y llegó a sugerirle a Macri que para el próximo año desdoble las elecciones de la Provincia de Buenos Aires.

Más allá de estas diferencias, en el Gobierno perjuran que no habrá cambios en el Gabinete. El propio Peña salió a afirmarlo temprano. “El círculo rojo está presionándonos para que hagamos cambios, pero cuando baje esta volatilidad ya va a pasar”, comentaron en Balcarce 50. El presidente Macri considera a Peña fundamental dentro de su esquema de gestión.

El Gobierno entró en un escenario con menos margen para maniobrar, ya que ahora deberá aumentar el ajuste fiscal, a pedido del FMI. Esto generará más tensión con las provincias y el peronismo. El FMI advirtió en el programa que el “consenso social” alrededor del crédito Stand-By es “crítico”.

“No conseguirlo generaría dudas acerca de la sustentabilidad política” de las reformas de las autoridades. De ahí, que ayer el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, concedió finalmente que buscarán ingresos para no centrar el ajuste sólo en los gastos.