COMO ES EL IMPACTO, SECTOR POR SECTOR

El agro pierde cerca de u$s 200 millones por la baja de los reintegros Es un cálculo sobre la base de los envíos al exterior de 2017. Unas 24 industrias lograron u$s 339 millones de devolución. Con la baja sólo alcanzarían u$s 137 millones