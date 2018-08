La soprano Verónica Cangemi celebra 25 años de carrera en el CCK

La soprano argentina Verónica Cangemi celebrará los 25 años de trayectoria internacional con un concierto el próximo 15 de septiembre a las 20 en la Sala Sinfónica del Centro Cultural Néstor Kirchner.

El programa, dedicado a obras de Wolfgang Amadeus Mozart (uno de los compositores clave en su carrera), contará con la participación de una orquesta especialmente conformada para esta oportunidad, y dirección de Gustavo Fontana.

El repertorio incluirá arias de Don Giovanni (la ópera con la que Cangemi hizo su debut en el Teatro Colón en 1993, en el rol de Zerlina) y Las bodas de Fígaro, y también otras joyas menos difundidas de la producción mozartiana, de óperas como Idomeneo, Lucio Silla e Il re pastore.

Nacida en Mendoza, inició sus estudios en la Universidad Nacional de Cuyo, y se perfeccionó en Londres y Karlsruhe. En el Teatro Colón y en importantes escenarios de Europa interpretó roles en operas de Gluck, Humperdinck, Mozart, Rameau, Vivaldi, Monteverdi, Händel y Scarlatti. También actuó en los teatros de ópera de Tokio (La bohème) y Washington (Don Giovanni).

“Mozart es el compositor que me abrió las puertas de los grandes teatros del mundo y me dio una enorme felicidad. Poder continuar este camino que empezó hace veinticinco años y entregar lo mejor de mí, en la plenitud de mi carrera, junto a músicos argentinos y en mi propio país, no tiene precio”, explicó Cangemi.

Las entradas son gratuitas y estarán a disposición a partir del martes 11 de septiembre, de 12 a 19, en Sarmiento 151, hasta agotar la capacidad de la sala. También se pueden reservar a través de www.cck.gob.ar.