Por alza del dólar frenan entrega de algunos productos a los súper

Las corridas cambiarias nunca son gratis y mucho menos en momentos de fuerte salto de la divisa en la Argentina. Es lo que parece estar ocurriendo por estas horas, con medidas que pueden tener efectos en el normal abastecimiento de productos en canales de comercialización.

Según pudo saber El Cronista desde hace 48 horas varias empresas fabricantes de alimentos y bebidas, así como productos de limpieza, higiene personal y consumo masivo han suspendido entregas a los supermercados ante un escenario de dificultad para determinar los costos por la suba el dólar y en consecuencia, fijar los precios de venta.

Pero en este contexto, es bueno aclarar que por el momento no hay desabastecimiento y se espera que la situación se normalice con el correr de las horas. Desde el sector supermercadista aseguran que se está hablando con la Secretaría de Comercio y se esperan respuestas en ese sentido, pero fundamental “que la situación se tranquilice”.

Consultado sobre el impacto de la medida, Fernando Aguirre, vocero de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), destacó que la falta de entregas afecta “no es sólo a alimentos, sino también a casi todas las categorías de productos, especialmente a los bienes importados, en los que se paró completamente”.

“Hay que esperar a ver qué pasa, que esto se tranquilice porque hoy no tienen precios de referencia”, estimó Aguirre. Sin embargo, aclaró: “Por cómo se disparó el dólar es lógica y entendible esta medida”.

Ante la determinación de muchas fábricas, el empresario intentó enviar un mensaje tranquilizador. “Por el momento no hay problemas de abastecimiento y esperamos que esto se tranquilice porque no puede durar mucho, se tiene que tranquilizar de alguna manera, aunque no sabemos cuál”, enfatizó Aguirre.