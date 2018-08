En medio de la crisis, EE.UU. respaldó las políticas promercado de Macri

En medio de la crisis financiera que vive el país, la administración de Estados Unidos salió a respaldar las políticas del gobierno de Mauricio Macri.

"Estamos cómodos invirtiendo aquí en base al apoyo a las reformas de administración de Macri", dijo Douglas Sellers, jefe de Gabinete de Overseas Private Investment Corporation (OPIC), al ser consultado por los efectos de la volatilidad cambiaria y la suba del riesgo país argentina.

El funcionario de la agencia de inversiones de EE.UU. visitó Argentina interesado en oportunidades en infraestructura para energía y viales, bajo el mandato de respaldar las políticas pro mercado del gobierno de Mauricio Macri.

"Una de las razones por las que estamos volviendo a estar interesados en Argentina es porque esta administración apoya las políticas que la administración Macri está haciendo para implementar las reformas promercado e integrar la economía a la economía global", explicó Sellers, en una reunión con periodistas en la embajada de EE.UU.

Sin embargo, reconoció que sigue los acontecimientos del tipo de cambio, el riesgo país y el caso de los cuadernos k.

"Todavía somos optimistas acerca de invertir aquí y en apoyar los proyectos", dijo Sellers. "Estamos animados con lo que hemos visto hasta ahora".

La OPIC es una agencia de inversiones del gobierno de EE.UU. que facilita financiamiento para proyectos de inversión en países emergentes y de frontera: financiamiento, seguros de crédito y apoyo a fondos de inversión. Cuenta con una capacidad de inversión de u$s 7000 millones, debido a que tiene un portafolio autorizado por el Congreso estadounidense de u$s 30 mil millones, del cual tiene invertidos unos u$s 23 mil millones.

Las inversiones podrían realizarse mediante las estructuras PPP u otras vías. "Estamos cómodos con lo que la administración Macri hizo para hacer más transparente el programa PPP", dijo Sellers, aunque indicó que irá viendo los detalle en cada transacción.