Nielsen: "El Gobierno debe anunciar que baja de un saque el gasto público"

En medio de la escalada del dólar, que superó los $ 39 en el segmento mayorista, y la suba de tasas del Banco Central al 60%, el economista Guillermo Nielsen asegura que "la tasa no tendrá efectos sobre el tipo de cambio " ya que la crisis cambiaria actual es un problema de credibilidad política. "La única solución para frenar la demanda de dólares es que el Gobierno dé ya mismo un anuncio de que va a bajar de un saque el gasto público", afirma.

Para el economista, "acá hay un problema serio de expectativas que no pasa por el nivel de las tasas de interés", por lo cual "subirlas más no tiene el efecto que normalmente se espera". "El driver del mercado dejó de ser la tasa. Es algo obvio porque hace meses que tenés las tasas a más del 40% y no viene funcionando", aclara.

Además, sostiene que "hay una pérdida de credibilidad política, que no pasa por el programa financiero o anuncios de que van a llegar más dólares del FMI. La señal que se debe dar es que hay que bajar el gasto público ya", dice Nielsen.

En cuanto al efecto de corto plazo que podría tener una tasa de interés del 60% sobre la economía real, el analista es contundente. "El efecto sobre la economía real va a ser terrible. Esto termina de desfinanciar a todas las empresas medianas e incluso a las empresas grandes. Mata a un mercado que está muy achicado", dice.