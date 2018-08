Visión de largo plazo y paciencia: los pedidos en el Council of the Americas

En un contexto de crisis económica e incertidumbre, la gestión que encabeza Mauricio Macri recibió un renovado respaldo en la apertura del Council of the Americas, el tradicional encuentro organizado todos los años por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Americas Society/Council of the Americas.

Primero Jorge Di Fiori, de la CAC, y luego Susan Segal, CEO de la organización, enfatizaron en sus discursos de apertura que el "proceso de transformación" que lidera el Presidente "lleva tiempo" y pidieron "paciencia" y "visión de largo plazo" para acompañarlo, ante la atenta mirada del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quienes participaron del panel inicial.

El buen capitán

"Se han hecho reformas estructurales que, seguramente, el año próximo mostrarán sus efectos en la economía, pero entretanto estamos enfrentando lo que el Presidente calificó como una tormenta perfecta. Al mismo tiempo ha sostenido que el barco mantiene su rumbo y que el capitán está al mando", expresó Di Fiori en su alocución.

Jorge Di Fiori (CAC)

Reconocido por su afición a la náutica, Di Fiori contó una anécdota sobre una embarcación con la que participó de una regata transoceánica, que después fue adquirida por La Cámpora y acabó destruido en las islas Malvinas.

"A dónde apunto: un buen capitán, con una buena tripulación, con trabajo en equipo, llega a buen puerto", concluyó Di Fiori.

Y cerró: "Si afianzamos el ordenamiento de la economía, si dejamos atrás un pasado autoritario y populista, si garantizamos el imperio de la Justicia y la República, y si, sobre todo, reconstruimos los principios éticos que supimos tener, estaremos reconquistando la calidad institucional. La Argentina que anhelamos sólo es posible si respondemos todos con coraje e inteligencia, los desafíos que tenemos por delante".

La anécdota del velero con la que chicanearon a La Cámpora en el Council of the Americas https://t.co/zXGX60OaZB pic.twitter.com/Fqh193bHqI — Cronistacom (@Cronistacom) August 30, 2018

Tiempo para la transformación

A su turno, Susan Segal CEO Council of the Américas, recordó que, al asumir, "Mauricio Macri prometió transformación y la transformación toma tiempo".

"No se transforma un país en un año, dos o tres. Miren Chile, Corea, Israel, España. Toma tiempo. Tenemos que tener perspectiva y ver que el camino desde el primer día es el mismo, el de la transformación económica", expresó.

Susan Segal (Council of the Americas)

Y agregó: "Nadie dijo que iba a ser fácil. Pero tenemos que ver el mediano y largo plazo, y tener optimismo porque la oportunidad es la misma que hace dos años para el país, para lograr crecimiento e igualdad".

Segal también pidió a los empresarios tomar un rol más activo.

"Yo vengo de EE.UU. donde los empresarios invierten en los buenos y en los malos tiempos. Ustedes tienen que apoyar e invertir. Si no empiezan a tomar el liderazgo, será muy difícil para el país", aseveró.