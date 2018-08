Rattazzi: “No me asusta la escalada del dólar”

El empresario de Fiat en Argentina Cristiano Rattazzi opinó hoy sobre la imparable escalada del dolar , dijo que no lo asusta “para nada”, al tiempo que opinó que deberían liberarlo para que encuentre sólo su equilibrio, en lugar de seguir usando “inútilmente” las reservas. Consideró que “no va a subir más de $ 34 o $ 35”.

“Yo veo que las pymes tienen que exportar más e importar menos, y un dólar más alto quiere decir muchas más exportaciones, y con la gente que está sin empleo, y pobres que tenemos en un 30%, me parece bueno de que la salida sea mucha exportación, y con un dólar a $ 20 no se exportaba más nada”, planteó esta mañana el empresario al arribar Hotel Alvear, donde se desarrolla el Consejo de las Américas, consultado por radio La Red.

Rattazzi aseguró que “no me asusta para nada” la situación del dólar, y al opinar sobre si el valor actual de la divisa está en equilibrio, dijo: “¿Por qué no lo liberan y lo vemos?. No lo veo subir más de $ 34 a $ 35 sinceramente. ¿Por qué no lo liberan?. Dejemos de usar reservas, es una lucha inútil”.

En diálogo con El Cronista, Ratazzi sostuvo que el precio del dólar “tiene que determinarlo el mercado” en el libre juego de la oferta y la demanda y que “el Gobierno no debe vender 200 o 300 millones” de las reservas de “todos los argentinos” para contenerlo.

“Argentina se iba hacia Venezuela, ahora lo estamos tratando de llevar a un país que entra al G20”, amplió.

“Tenemos muchos pobres en Argentina y hay que generar trabajo, y el trabajo se crea con exportación”, sostuvo el empresario.