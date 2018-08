El FMI adelantará desembolsos a cambio de un mayor ajuste del gasto

En una jugada con la que buscó calmar a los inversores, el Gobierno recurrió nuevamente al Fondo Monetario Internacional para pedir que le adelante desembolsos del préstamo pactado por u$s 50.000 millones a tres años. Volvió a anunciar la apelación al organismo el propio Mauricio Macri a través de un mensaje grabado en la Quinta de Olivos, en el que sólo sostuvo que acordó con el FMI el "adelanto de los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo".

Al mensaje que dio el Presidente por la mañana, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, sumó algunas declaraciones por la tarde. Desde la sala de prensa de la Casa Rosada reconoció que avanzarán con el recorte del gasto, "que es muy elevado al igual que los impuestos", y mencionó que en "los próximos días" darán a conocer los nuevos números fiscales y de necesidades de financiamiento. En concreto, buscarán acelerar la reducción del déficit primario para que en 2019 sea menor al 1,3% previsto inicialmente en el acuerdo con el FMI.

La mañana había comenzado con el mensaje de Macri. Poco antes de las 10 y con el dólar a punto de empezar a mostrar un ritmo ascendente. "Las últimas semanas hemos tenido nuevas expresiones de falta de confianza en los mercados, específicamente sobre nuestra capacidad de lograr financiamiento para 2019", señaló el jefe de Estado.

Si bien la reacción inicial en el tipo de cambio fue positiva, duró poco y el dólar en el mercado minorista terminó en $ 34,50.

"Garantizar el financiamiento para el 2019 nos va a permitir fortalecer la confianza y retomar el sendero del crecimiento lo antes posible. De nuestra parte, acompañaremos este apoyo con los esfuerzos fiscales necesarios", agregaba el jefe de Estado. No obstante, no dio detalles de cuántos serían los montos que serían adelantados por el FMI ni detalles del programa financiero. Más tarde Dujovne reconoció que buscarán tener "un programa financiero más chico".

Fuentes de Hacienda aseguraron que los desembolsos previstos para 2020 y para 2021 estarán disponibles en 2019, si es que la Argentina lo requiere. Significa un total de u$s 29.000 millones en solo el próximo año. No obstante, el comunicado del FMI no detalla este acuerdo puntualmente. "He instruido al personal del FMI para que trabaje con las autoridades argentinas a fin de fortalecer el acuerdo respaldado por el Fondo y reexaminar el cronograma del programa financiero", sostiene el comunicado en el que habla Christine Lagarde (ver pág. 3).

Con los u$s 29.000 millones, desde el Gobierno esperan que la confianza sobre el programa financiero quedará saldada. No obstante, distintos analistas reclaman la escasez de detalles en el anuncio que ayer por la mañana dio el presidente (ver pág. 4).

"Tenemos la visión compartida con el Fondo Monetario de reforzar el financiamiento para el año próximo", sostuvo el entorno de Dujovne.

Para adelante, lo que resta con el Fondo es acordar cuestiones que tienen que ver con el proceso burocrático. Lo que hay por ahora es la decisión política, detallaron desde el Gobierno.

Para llegar a este acuerdo con el organismo, funcionarios de Hacienda mantuvieron diálogos con Roberto Cardarelli, líder de la misión para la Argentina del FMI; Alejandro Werner, director del Departamento Occidental; pero también hubo intercambio con Lagarde y con su número dos, David Lipton.

No obstante, el Directorio Ejecutivo debe aprobar este pedido de la Argentina, de adelantar los fondos a 2019. Además de los diálogos con los directores del FMI, el propio Macri buscó respaldo en los principales accionistas del organismo, tal como mencionó El Cronista en su edición de ayer.

Con el adelanto de los desembolsos por u$s 29.000 millones en 2019, y sumados a los u$s 21.000 millones que ingresarán en 2018, en dos años la Argentina accedió al stand-by por u$s 50.000 millones, un monto sin precedentes en la historia del FMI (en relación a la cuota de cada uno de los países).