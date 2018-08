Si se confirma el spot de Macri con el FMI, la crisis puede aminorar

Otro pico de pesimismo en el mundo económico por estas horas, con renovadas versiones de cambios en el Gabinete económico, y creciente desconcierto entre empresarios y hombres de negocios sobre el futuro de la administración Macri.

No logra detener el Gobierno la persistente corrida contra el peso y los activos financieros locales, ni siquiera con el anuncio de un muy probable salvataje final del Fondo Monetario por todo 2019, según el raro spot publicitario con el que ayer el Presidente Mauricio Macri busco calmar a los mercados sin éxito media hora antes de la apertura.

Hace 15 días, en esta misma columna, comentábamos que, según las cuentas del Gobierno, si se renovaban la mitad de las Letes en circulación, al país le faltaban unos u$s 7000 millones para garantizar los pagos de la deuda y evitar el default. No para frenar la escalada del dólar.

Ayer el economista Miguel Bein, en una presentación en el Banco Industrial, dio a conocer sus números y proyecciones para este año, asumiendo que la crisis se puede controlar, y que si se cumple el ajuste fiscal pactado con el Fondo Monetario, el mercado de deuda podría reabrirse antes de fin de año o ya en 2019.

Mas si se confirma el adelanto de desembolsos preventivos del Fondo para garantizar todos los pagos de deuda hasta el final del mandato de Macri.

Bein calcula que faltan unos u$s 16.000 millones para dormir tranquilo en 2019. El economista supone que el año que viene pueden sumarse u$s 8000 millones que no estuvieron este año por la sequía, mas los u$s 15.000 originales del acuerdo con Christine Lagarde, y eventualmente los u$s 18.000 adelantados de los correspondientes a 2020 y 2021 que ayer prometio Macri en el spot.

Aun debe tratarlo el Directorio y el anuncio debe confirmarse en Washington. Pero debería ser suficiente como para calmar a los administradores de fondos en Wall Street.

Conviene tener en cuenta que si el Fondo anticipa dólares lo mas seguro es que no permita que se usen para frenar el precio en el mercado vendiendo reservas. Se evita el default. Pero no necesariamente frena la escalada del dólar, tal como advertimos hace dos semanas.

Los precios deprimidos de bonos y acciones, (los papeles privados en Wall Street están estos días peor que en el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner) y el dólar ayer en 34 pesos revelan que no es fácil torcer el pesimismo.

Porque la desconfianza también es mas profunda. Como si se empezara a asumir que en verdad el primer gobierno de Mauricio Macri finalmente fracasó en desactivar el plan bomba que dejó Cristina: un gasto publico impagable e indexado, que la administración Cambiemos agravó al aumentar todavía mas el déficit y, para peor, financiado con deuda, atraso cambiario y Lebac, dada la lógica del gradualismo en el ajuste. Explotó el plan bomba, agravado a la vez por un fenómeno nuevo. Ahora la devaluación agrava el déficit. Cuanto mas baja el peso, mas subsidios se necesitan. Y 65% del gasto indexado son jubilaciones y planes sociales. No hay Fondo Monetario ni cambio de gabinete que resuelva este tremendo dilema.